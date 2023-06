„Ich glaub nicht, dass ich das vorlesen kann“, sagt Kayla Shyx, fährt sich nervös übers Gesicht, schaut runter auf den Text. „Ich find’ das echt hart.“ Gemeint ist das berüchtigte Vergewaltigungsgedicht „Wenn du schläfst“ von Rammstein-Sänger Till Lindemann. Shyx blendet den Text stattdessen seitlich in ihrem Youtube-Video ein – und erzählt weiter.

Wie sie im Juni 2022 zusammen mit einer Freundin auf einem Rammstein-Konzert gewesen ist, sie selbst 20, ihre Freundin 18 Jahre alt. Wie sie ganz vorn standen, in der „Feuerreihe“, weil Shyx über ihr Management besonders gute Karten bekommen hatte. Wie sie in der Halbzeit von einer netten russischen Frau angesprochen wurden, wie Alena M. sie fragte, ob sie nicht Lust hätten, später auf die große Aftershow-Party zu kommen, hier im Olympia-Stadion, wie Shyx und sie Daten austauschten und M. ihr nach der Show direkt auf Instagram schrieb, damit sie den Weg zur Party finden würden, wie sie und ihre Freundin sich freuten: So ein Glück muss man erst mal haben, bei so einem Konzert zur Party eingeladen zu werden.

Bundesfamilienministerin fordert Änderungen im Konzertbetrieb

Auch einige Tage nachdem mehrere Frauen Till Lindemann übergriffiges Verhalten und das Rekrutieren von Sexpartnerinnen für seine Konzerte vorgeworfen hatten, reißt die Debatte um den Rammstein-Sänger nicht ab. Die Tour der Band läuft weiter, in dieser Woche sind allein vier Konzerte in München geplant. Bundesfamilienministerin Lisa Paus forderte am Dienstag Änderungen im Konzertbetrieb: Man müsse junge Menschen besser vor Übergriffen schützen, es brauche Schutzbereiche für Frauen bei Konzerten und „Awareness-Teams“, an die sich Frauen wenden könnten.

Die Band Rammstein hat laut einem Bericht der „Welt“ auf die Vorwürfe reagiert: Alena M., die sich derzeit noch in München befindet, soll demnach der Zutritt zu weiteren Rammstein-Konzerten untersagt worden sein. Die Band soll dem „Welt“-Bericht zufolge außerdem eine PR-Agentur beauftragt haben, die auf Krisenkommunikation spezialisiert ist. Zudem soll eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt worden sein, die den Vorwürfen gegen Lindemann nachgeht. Erste Ergebnisse sollen laut „Welt“ allerdings schon an diesem Freitag vorliegen.

„Da fing es an, dass wir hibbelig wurden“

Und dann hat sich am Montagabend die Youtuberin und Influencerin Kayla Shyx in einem Video zu Wort gemeldet und von ihrem Konzerterlebnis berichtet. Shyx ist 21 Jahre alt, lebt in Amsterdam und hat auf Youtube 761.000 Abonnenten, auf Tiktok folgen ihr 1,7 Millionen Menschen. Ihr Video verbreitete sich über ihre Community hinaus rasend schnell im Netz, bis Dienstagnachmittag zählte es eine Million Aufrufe.

Sie berichtet, wie Alena M. sie abholte – „sie war extrem nett“ – und ihnen Fragen stellte: Wie alt seid ihr? Wart ihr schon mal bei einem Rammstein-Konzert? Seid ihr richtig große Rammstein-Fans? Wie Alena M.s Freundlichkeitsfassade kurz verrutschte, als Kayla zugab, die Musik zu mögen, aber nicht der allergrößte Fan zu sein. Wie Alena M. ihnen trotzdem gleich anbot, Till Lindemann zu treffen – und wie Kayla Shyx sagte, das sei gar nicht nötig. Wie sie unten im Stadion die große Party schon sehen konnten, wie sie Promis erkannten, bekannte Schauspieler, und sich sicher fühlten, wie vor dem Eingang eine Station mit Corona-Tests stand, in die sie sich einreihen wollten. „Das war die normale Party“ – von der Youtuberin Kayla Shyx und ihre Freundin glaubten, sie gleich zu besuchen. So sei es ihnen kommuniziert worden.

Doch Shyx’ Erzählung geht weiter: wie Alena M. sie von den Tests wegzog und zu einer anderen Treppe führte, abseits. Dort standen, so Shyx, etwa acht Mädchen in aufreizender Kleidung, bei denen sie warten sollten. „Da fing es dann an, dass wir ein bisschen hibbelig wurden“, sagt Shyx und zeigt ein Selfie der beiden in dieser Wartesituation, im Hintergrund lauter kurze schwarze Röcke. Als seien sie die „heißen Mädchen“, die die Party aufheizen sollten.

Shyx erzählt in ihrem Video, wie dann einige Security-Männer gekommen seien, sie sich in einer Reihe aufstellen mussten – und der Stand mit den Covid-Tests abgeräumt wurde. Wie sie und die anderen jungen Frauen in einer Reihe auf die Aftershow-Party geführt wurden – und durch eine Tür direkt weiter in einen Flur. Wie sie ihre Handys abgeben sollten. „Ich hab so was noch nie erlebt. Und ich wusste nicht, was passiert.“ Shyx erklärt, sie habe es nicht besser gewusst – „und das ist auch normal. Man geht nicht von solchen Erfahrungen aus.“ Sie habe noch mal laut gefragt: „Wohin gehen wir?“ Es würde „much fun“ sein, soll Alena M. gesagt haben.