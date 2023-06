„Jetzt erzähle ich euch mal meine Erfahrungen. Und warum es nicht reicht, Alena Makeeva zu feuern.“ Alexander Prinz, der sich auf Youtube „Der dunkle Parabel­ritter“ nennt, ist selbst gut vernetzt in der Musikszene. Als früherer Heavy-Metal-Journalist, der etwa vom Wacken-Festival berichtete und selbst Musik produzierte, hat er sich nach eigenen Angaben auch im Backstage-Bereich von Festivals aufgehalten. Dort habe er, so berichtet es Prinz, immer mal wieder Frauen getroffen und kennengelernt, die sich ebenfalls viel in diesen Backstage-Bereichen aufhielten.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Er habe dabei eine Frau kennengelernt, der er eine ähnliche Rolle zuschreibt wie Alena Makeeva: Auch sie soll Frauen für Till Lindemann rekrutiert haben. „Die meisten Frauen, von denen ich weiß, dass sie zu Partys eingeladen wurden, wurden von dieser Person eingeladen.“ Sie habe ihm außerdem erzählt, sie sei eng mit Alena Makeeva befreundet – es gebe auch ein Bild der beiden auf Makeevas Instagram-Kanal. „Soweit ich weiß, tat sie das nicht für Geld, sondern scheinbar für den Status.“ Vieles im Leben dieser Frau habe sich um das Rockstar-Leben gedreht, „weil ihre Lebensrealität einfach nicht so schön war“. Den Namen der Frau nennt er nicht.

Prinz zeigt dann einen Screenshot von einem Instagram-Profil und erklärt, die Frau sei am Mittwoch zu Besuch bei Alena Makeeva gewesen. „Anders als Alena hat sie kein Konzertverbot.“ Er vermutet, dass neben Alena Makeeva generell noch weitere Frauen dafür zuständig gewesen sein könnten, Frauen für Aftershow-Partys zu kontaktieren. Auf Fragen der F.A.Z. wollte Prinz noch nicht antworten. Auch eine Anfrage an Lindemanns Anwälte blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Geraune darüber, wie die Partys abliefen

Die Aussagen des „dunklen Parabelritters“ lassen den Schluss zu, dass das „System Lindemann“ möglicherweise noch ausgefeilter war als bisher angenommen. Außerdem müssten demnach deutlich mehr Menschen im Umfeld Lindemanns davon gewusst haben, wie Frauen für Partys beschafft werden sollten. Laut dem Youtuber gab es im Umfeld der Band immer wieder „Geraune“ darüber, wie diese Partys abliefen.

Dem Rammstein-Frontmann Lindemann wurde in verschiedenen Medien und von mehreren Frauen vorgeworfen, er habe sich gezielt Frauen für Sex rekrutieren lassen. Es gibt außerdem Vorwürfe zum Ver­abreichen von K.-o.-Tropfen. Zwei Frauen geben an, der Sex mit Lindemann sei nicht einvernehmlich gewesen. Über seine Anwälte teilte Lindemann mit: „Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Laut der kanadischen Tageszeitung „Le Journal de Québec“ geben etwa die Veranstalter des „Festival d’été de Québec“ an, bereits 2010 eine Anfrage der Band, ihnen bei der Kontaktaufnahme zu Frauen behilflich zu sein, erhalten zu haben. „Wir wurden danach gefragt, und sowohl das Empfangspersonal als auch die Produktionsleitung lehnte ab“, sagte der damalige Geschäftsführer des Festivals Daniel Gélinas der Zeitung.

Keine Ermittlungen in Vilnius

Derweil teilte die Polizei Vilnius der „Bild“-Zeitung mit, sie leite keine Ermittlungen gegen Lindemann ein. Die Nordirin Shelby Lynn gibt an, auf einer Rammstein-Party in der litauischen Hauptstadt mutmaßlich K.-o.-Tropfen gegen ihr Wissen ver­abreicht bekommen zu haben. Sie sagt außerdem, Lindemann habe mit ihr schlafen wollen, ihr Nein aber akzeptiert. Demnach sei Lindemann aber wütend geworden. Lynn gibt an, die Polizei kontaktiert zu haben, als sie am Tag nach dem Konzert mit großen Erinnerungslücken, ungewöhnlichem Unwohlsein und deutlich sichtbaren Hämatomen erwachte. Die Polizei habe keine Ermittlungen aufnehmen wollen und ihr geraten, einen Drogentest zu machen. Lynns Test aus der Apotheke fiel negativ aus. Viele K.-o-Tropfen sind allerdings nur etwa sechs Stunden nach Einnahme im Blut und zwölf Stunden nach Einnahme im Urin nachweisbar.

Mehr zum Thema 1/

Lynn hat nach eigener Aussage von den Anwälten der Band eine Unterlassungsaufforderung erhalten. Dem NDR sagte sie: „Macht mich bankrott. Ist mir egal. Bringt mich vor Gericht. Ich habe keine Angst. Sie haben viel zu verlieren und eine Menge zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen.“

Die Band Rammstein will derweil die Vorwürfe gegen Lindemann mithilfe einer externen Rechtsanwaltskanzlei aufklären. Dafür sollten verschiedene Personen aus dem Bandumfeld befragt werden. Wie die F.A.Z. aus dem Umfeld der Band erfuhr, ­sollten die Befragungen bis einschließlich Freitag abgeschlossen sein. Mit den Ergebnissen könnte man demnach schon in diesen Tagen rechnen.