Mehrere Frauen werfen dem Sänger der Rockband Rammstein, Till Lindemann, vor, gezielt junge weibliche Fans für Sex vor und nach Rammstein-Konzerten sowie seinen Solokonzerten rekrutiert zu haben. In einer Recherche der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) und des NDR berichten außerdem zwei Frauen von sexuellen Handlungen durch den Sechzigjährigen, denen sie so nicht zugestimmt hätten.

Konkret soll laut SZ und NDR eine Freundin Lindemanns, Alena M., in den sozialen Medien Rammstein-Fans und andere junge Frauen kontaktiert haben mit dem Angebot, bei Konzerten in die „Row Zero“ vorgelassen zu werden, also in die allererste Reihe bei Konzerten, die in der Regel auch den Zutritt zum Backstage-Bereich gewährleistet. Manche Frauen sollen laut dem Bericht auf Sex mit Till Lindemann vorbereitet worden sein, andere seien vollkommen ahnungslos gewesen. Dem Bericht zufolge soll Alena M. die Frauen durch eine Art Online-Casting für die Begegnung mit Lindemann gelotst haben, die Fans sollten ihr demnach Bilder von sich schicken, es soll eine Kleiderordnung gegeben haben: „sexy-elegant, gothic rock, Cocktailkleider“. Nur Rammstein-Shirts sollten es nicht sein. Alena M. wird laut SZ und NDR für ihre Dienste nicht bezahlt. Auf ihrem Instagram-Profil nennt sie sich „Casting-Director“ und schreibt, sie sei mit Till Lindemann auf Tour.

Exklusive Partys ohne Smartphones

Wie SZ und NDR berichten, soll es im Backstage-Bereich von Rammstein-Konzerten zwei Arten von Partys gegeben haben: die mit der gesamten Band, von denen Fans positiv und begeistert berichtet haben sollen und auf denen sich Till Lindemann vorbildlich verhalten habe. Und die exklusiven Partys mit Till Lindemann allein, von denen mutmaßliche Zeuginnen behaupten, er habe sich aggressiv verhalten und sei nur auf Sex aus gewesen. Einige Frauen geben gegenüber SZ und NDR an, dass Smartphones auf diesen exklusiven Partys nicht erlaubt gewesen seien.

Eine mutmaßlich Betroffene gibt demnach an, in Till Lindemanns Garderobe Sex mit ihm gehabt zu haben. Sie und zwei weitere Frauen sollen zuvor dafür ausgewählt worden sein, während des Konzerts in einer Discokugel zu tanzen. Lindemann soll den drei Frauen ein Rammstein-Musikvideo mit harten Sexszenen und Gewaltphantasien gezeigt haben. Daraufhin soll er laut dem Bericht die mutmaßlich Betroffene in seine Garderobe mitgenommen und etwa zehn Minuten mit ihr Sex gehabt haben. Dem Bericht zufolge spricht die Frau nicht von einer Vergewaltigung, weil sie zugestimmt habe, sie soll demnach aber große Schmerzen gehabt haben und gibt an, Lindemann, der nicht mal ihren Namen gekannt habe, hätte merken müssen, dass es „nicht leicht war, mit mir zu schlafen“. Sie sei sehr verkrampft gewesen und habe danach geblutet. Es sei „ziemlich schnell und gewaltvoll“ gewesen.

Mutmaßlich Betroffene wollen anonym bleiben

Eine andere Frau berichtet SZ und NDR gegenüber von einem Partyabend mit Till Lindemann, bei dem sie und mehrere andere Frauen mit ihm in einem Hotel gefeiert hätten. Sie gibt demnach an, viele Erinnerungslücken zu haben. Wie sie in ein Hotelzimmer gekommen sei, wisse sie nicht mehr. Sie sei laut dem Bericht aufgewacht, als Lindemann „auf ihr drauf“ gewesen sei. Als Lindemann gemerkt habe, dass sie wach sei, soll er sie gefragt haben, ob er aufhören solle.

Die mutmaßlich Betroffenen wollen alle anonym bleiben, der „Süddeutschen Zeitung“ und dem NDR liegen laut dem Bericht jedoch alle Namen vor, einige Frauen versichern demnach ihre Aussagen an Eides statt. Till Lindemann, Alena M. und das Management der Band äußerten sich auf Anfrage von SZ und NDR inhaltlich nicht zu den Vorwürfen. Eine Anfrage der F.A.Z. an die Kanzlei, die Rammstein vertritt, blieb bis Freitagnachmittag unbeantwortet.