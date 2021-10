Rat ihrer Ärzte : Die Königin muss sich schonen

Königin Elisabeth II. hat einen Nordirland-Besuch kurzfristig abgesagt. Ihre Ärzte haben ihr geraten, sich zu schonen. Den Preis „Oldie of the Year“ hat sie unterdessen freundlich abgelehnt.

Nur einen Tag, nachdem Königin Elisabeth II. einen ihr zugedachten Preis als „Oldie of the Year“ mit freundlichen Worten abgelehnt hatte, haben ihre Ärzte ihr geraten, sich in den nächsten Tagen etwas zu schonen. Die Monarchin wollte eigentlich an diesem Mittwoch für zwei Tage nach Nordirland reisen, hat ihren Besuch nach Angaben des Buckingham-Palasts allerdings kurzfristig abgesagt. „Ihre Majestät ist guter Dinge und enttäuscht, dass sie nicht wie gewünscht nach Nordirland reisen kann“, hieß es in einer Stellungnahme aus dem Palast. Sie lasse die Nordiren aber wärmstens grüßen und freue sich darauf, ihre Besuche baldmöglichst nachzuholen.

Noch am Dienstagabend hatte die Fünfundneunzigjährige zusammen mit ihrem Sohn Prinz Charles eine Reihe hochrangiger Gäste aus Politik und Wirtschaft auf Schloss Windsor bei einem offiziellen Empfang begrüßt, unter ihnen Premierminister Boris Johnson und Microsoft-Gründer Bill Gates. Zugleich stellte der Palast klar, dass die Entscheidung, sich ein paar Tage auszuruhen, nichts mit Corona zu tun habe.

Wie am Dienstag bekannt wurde, hatte die Königin, die seit bald 70 Jahren auf dem englischen Thron sitzt, zuvor das Ansinnen der Zeitschrift The Oldie zurückgewiesen, sie mit einem Senioren-Preis auszuzeichnen, den unter anderen schon der ehemalige Premierminister John Major, Schauspielerin Olivia de Havilland und der Künstler David Hockney zugesprochen bekommen hatten. Man sei so alt, wie man sich fühle, teilte der Palast dazu mit. „Und in diesem Sinne erfüllt die Königin nicht die Kriterien, die der Auszeichnung zugrunde gelegt werden.“ Man hoffe, dass eine preiswürdigere Person gefunden werden könne, so der Palast weiter.