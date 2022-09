Begräbnis der Königin : Das lange Warten

London ist gut vorbereitet auf die Hunderttausenden an Besuchern, die in den nächsten Tagen zum Begräbnis der Königin erwartet werden. Vier von ihnen erzählen ihre Geschichte.

Ein weiteres Geheimnis rund um die Beerdigung Ihrer Majestät ist gelüftet: Freiwillige aus dem ganzen Königreich haben über Stunden die Blumensträuße vor dem Buckingham-Palast eingesammelt und sorgfältig von Hand die Plastikfolien entfernt, damit der Kunststoff recycelt werden kann. Die Blumen selbst werden kompostiert, der Kompost wird dann in den Parks und Gärten der königlichen Familie verteilt. Doch erst nachdem Elisabeth II. ihre letzte Ruhe gefunden hat. Bis dahin aber vergehen noch mindestens fünf Tage.

Der Mittwoch beginnt erstaunlich ruhig in London. Die Zahl der Polizisten scheint am Morgen fast so groß wie die Zahl der Schaulustigen, die dennoch zum Teil die Nacht im Freien verbracht haben. Und das bei strömendem Regen. „Ich wurde ja nur nass“, sagt Jane Small. Geärgert hat sie sich dennoch. Weil die Zeitungen geschrieben hatten, man dürfe keine Zelte entlang der Mall aufstellen. So ließ sie ihren Unterstand zu Hause und saß im Regen. Leider hat sie auch die Ankunft des Sargs am Abend vorher verpasst, weil die Kolonne nicht über die Mall zum Palast gefahren ist, sondern über Constitution Hill.

Aber König Charles III. und Königin Camilla hat sie wenig später kurz gesehen, als sie nach Hause gefahren sind. Ob sie Camilla mag? „Natürlich, ich mag sie alle.“ Und Camilla besonders: „Über sie wurde so viel Böses gesagt, aber kein böses Wort kam je über ihre Lippen. Wie kann man so eine Frau denn nicht mögen?“, fragt sie fast ein wenig empört. Sie ist froh, dass die Sonne inzwischen durch die Bäume lugt und ein wenig Wärme bringt. In der Nacht, wenn es ihr zu kalt wurde, ging sie Tee oder Kaffee holen, ihre Nachbarin hielt derweil den Platz frei. Die Frau aus Winchester mit den herzförmigen Union-Jack-Ohrringen ist eine begeisterte Royalistin. Sie war bei der Hochzeit von William und Kate, auch für Harry und Meghan ist sie eigens nach Windsor gereist, und beim Platin-Jubiläum der Königin im Juni hielt sie ganze vier Tage und vier Nächte genau hier an derselben Stelle der Mall durch. „Der Platz ist strategisch günstig“, sagt sie. „Ich habe freien Blick auf den Buckingham-Palast, und der Weg zur Toilette ist nicht weit.“

An Toiletten herrscht kein Mangel. Im ­St James’s Park entlang der Mall, die vom Buckingham-Palast Richtung Trafalgar Square führt, wurden zudem große Trinkwassertanks aufgestellt. London hat sich gut vorbereitet auf die Invasion von Hunderttausenden, die erwartet werden. Mehr als 1000 Freiwillige, Ordner und Polizisten sind unterwegs, um den Menschen zur Hand zu gehen. Das machen sie mit einer solchen Freundlichkeit, dass es für sie immer wieder spontan Applaus gibt. Auch wenn die Müllabfuhr vorbeikommt, um die vielen Kaffeebecher einzusammeln, gibt es Beifall – was allerdings jedes Mal für Aufruhr sorgt: Kommt da etwa ein Royal um die Ecke gebogen? Womöglich der König mit seiner Frau, der unangekündigt ein paar Hände schütteln will?

Gareth Mills bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Im Tweed-Jackett steht er an der Mall. Er war bei der Royal Navy, seine Orden trägt er stolz an der Brust. „Die Königin hat lange genug für mich gezahlt, da kann ich ihr jetzt auch meine Aufwartung machen“, sagt er. Er kommt aus Dorchester, ist um vier Uhr in der Früh aufgebrochen. „Den großen Regen habe ich verpasst.“ Er ist vor allem gespannt auf die Brüder William und Harry, die sich nach dem Tod ihrer Großmutter scheinbar wieder zusammengerauft haben. „Mal sehen, wie lange das anhält“, sagt der Dreiundfünfzigjährige etwas skeptisch.

Von der Mall geht es rechts ab zur Horse Guards Parade, wo Jahr für Jahr Trooping the Colour zu Ehren des Geburtstags der Königin stattfand, und von dort weiter zur Westminster Hall. In einigen Theatern und Museen wie der Tate Modern werden Erfrischungen angeboten, dort darf man sich auch einfach nur ausruhen oder auf die Toilette gehen. Im Kino Southbank des ­British Film Institute sind Filme über die Königin und ihre 70 Jahre andauernde Regentschaft zu sehen. Auch am Parlamentsgebäude, wo der Sarg der Königin die nächsten Tage aufgebahrt wird, herrscht gespannte Ruhe. Noch stehen die Wartenden auf der anderen Seite der Themse, und ganz vorne als Erste steht Vanessa Nathakumaran. Ihr Armband mit der Nummer „000001“ beweist es.

Dabei war es reiner Zufall, dass sie am Montag um 11.30 Uhr hier ihren Platz einnahm. „Ich habe ein paar Polizisten gefragt, und die meinten, beim Begräbnis von Queen Mum sei die Schlange hier losgegangen.“ So stellte sich die 56-Jährige hin, völlig unvorbereitet. Ihre Tochter brachte ihr später etwas zu essen und zu trinken und warme Kleidung. An die tausend Mal hat sie ihre Geschichte inzwischen erzählt, dass sie der Königin Respekt zollen wolle, weil sie so viel für ihr Land und das Commonwealth getan habe. Allerdings hat sie auch eine sehr persön­liche Geschichte, die sie mit der Königin und ihrer Familie verbindet. Ihr Großonkel, Sir Waithilingam Duraiswamy, war ein bekannter Anwalt und Politiker in der einstigen britischen Kolonie Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. Er wurde von Elisabeths Vater, König Georg VI., im Jahr seiner ­Krönung 1937 zum Ritter geschlagen.

John Stokes, Nummer 140 in der Schlange, trägt eigens für den Anlass Schirm und Melone. Er hat die Königin gleich neunmal getroffen. „Ich war als Soldat in London stationiert“, erzählt der 48-Jährige aus Shropshire. Fünfmal hat sie mit ihm sogar gesprochen. „Sie gab einem das Gefühl, dass man der wichtigste Mensch im Raum ist. Das war wunderbar.“ Er findet es zwar traurig, dass die Königin so überraschend gestorben ist. „Aber“, sagt er, „so einen Tod wünscht man sich doch: Dienstags hat sie noch gearbeitet, donnerstags war sie tot.“ Er ist sich sicher, dass Charles ein guter König wird. Warum? „Weil er von der Besten gelernt hat.“