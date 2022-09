Schottland : Tausende nehmen in Edinburgh von Königin Elisabeth II. Abschied

Auch in Schottland trauern Tausende Menschen um die britische Königin. Viele sicherten sich mit mehrstündigem Vorlauf Plätze an der Royal Mile, um am Nachmittag den Sarg vorbeiziehen zu sehen.

Tausende Schotten verfolgten am Montag, wie der Sarg der verstorbenen Königin Elisabeth II. vom Holyrood-Palast in Edinburgh in die Kathedrale von St. Giles überführt wurde. Die Prozession wurde von König Charles III. und seinen drei jüngeren Geschwistern angeführt.

Der Sarg, der in einem gläsernen Leichenwagen zu sehen war, war mit dem schottischen Banner bedeckt, auf dem ein weißer Blumenkranz befestigt war. Unter Salutschüssen bewegte sich der Zug mehr als eine halbe Stunde lang über die prächtige „Royal Mile“, die den Palast der Königsfamilie mit der Burg verbindet. In der Kathedrale fand im Anschluss ein Gedenkgottesdienst statt.

Der Sarg der Königin soll bis zu diesem Dienstag in der Kirche aufgebahrt bleiben, um den Schotten die Gelegenheit zu geben, von ihr Abschied zu nehmen. Königin Elisabeth II. war am Donnerstag auf ihrem Sommersitz im schottischen Balmoral gestorben.

Leichnam mit dem Zug nach London

Am Montagmorgen hatte Charles noch eine Rede in der Londoner Westminster Hall gehalten und darin sein Versprechen erneuert, der Dienstethik seiner Mutter „treu zu folgen“. Vor der Prozession in Edinburgh wurde er in Holyrood empfangen, dem Sitz des Monarchen in der schottischen Hauptstadt. Für den Abend stand eine Rede im schottischen Parlament auf dem Programm. Die schottische Regierung betreibt zwar die Ablösung vom Königreich, will Charles III. aber als Staatsoberhaupt eines unabhängigen Schottlands behalten.

Am Dienstag soll der Leichnam der Königin mit einem Zug nach London überführt werden. Dort wird er abermals vom König sowie von den Spitzen der britischen Politik und der anglikanischen Kirche in Empfang genommen. Nach einem Zwischenstopp im Buckingham-Palast wird der Sarg dann am Mittwoch fünf Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt.

Zehn-, wenn nicht Hunderttausenden soll so ermöglicht werden, von der Königin Abschied zu nehmen, die das Land 70 Jahre lang repräsentiert hatte. Das Staats­begräbnis in Westminster Abbey wird am Montag stattfinden. Viele Staatschefs werden in London erwartet.

Ihre letzte Ruhe soll Elisabeth II. in der Sankt-Georgs-Kapelle im Schloss von Windsor finden, wo auch ihr Vater, König Georg VI., und ihr Ehemann Prinz Philip liegen.