Die Königin und ihr Humor : „Sollen wir jetzt so tun, als ob uns das Spaß macht?“

Selbst ein Bär vermisst die Königin. Zumindest twitterte Paddington Bär noch am Donnerstagabend ein Dankeschön an ihre Majestät: „Thank you Ma’m, for everything.“ Dieselben Worte hatte der berühmte Bär mit seinem roten Schlapphut schon in dem kurzen Film gesagt, der zum Platin-Thronjubiläum von Elisabeth II. entstanden war. Da hatte die Königin die berühmte Kinderbuchfigur im Buckingham-Palast zum Tee empfangen und ihrem Gast dabei verraten, was sie in ihrer Handtasche aufbewahrt: ein Marmeladenbrot, „für später“. Danach schlugen die beiden mit ihren Löffeln an ihre Tassen im Takt des Queen-Klassikers „We Will Rock You“, der tatsächlich vor den Palastmauern von Zehntausenden Feiernden zu hören war.

Der Clip zeigte wieder einmal, wie viel Humor die Königin besaß. Schon 2012 zu den Olympischen Spielen in London hatte sie sich zu einem Film bereit erklärt, den ihr davor wohl niemand zugetraut hätte: Daniel Craig als James Bond und damit als Geheimagent ihrer Majestät holte seine Chefin im Palast ab, um nach einem kurzen Hubschrauberflug mit ihr über dem Stadion mit Fallschirmen abzuspringen. Punktgenau erschien die Königin nach dem vermeintlichen Sprung im selben Kleid auf der Ehrentribüne, um die Spiele für eröffnet zu erklären.

Die Königin, so schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag zu ihrem Tode, werde fehlen, „nicht zuletzt ihr wundervoller Humor“. Den zeigte sie allerdings erst in den vergangenen Jahren zunehmend auch öffentlich. Dass sie privat andere Menschen und Stimmen nachmachen und nahezu perfekt imitieren konnte, wurde zwar gerne kolportiert, doch nur enge Freunde und Familienmitglieder kamen in den Genuss, ihre Slapstick-Einlagen auch zu erleben.

Eine überaus schlagfertige Königin

Oft aber blitzte der Schalk bei ihr doch hervor, auch weil die Königin überaus geistesgegenwärtig und schlagfertig war. Und das selbst bei einem offiziellen Dinner mit einem amerikanischen Präsidenten. George W. Bush freute sich in einer Rede im Jahr 2007 darüber, dass die Königin schon bei der 200-Jahr-Feier zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten dabei gewesen sei, im Jahr 1776. Daraufhin blickte sie ihn erst an, „wie nur eine Mutter ihr Kind ansehen kann“, wie Bush später schmunzelnd erzählte, um dann zu ihrer eigenen Rede anzusetzen: „Als ich im Jahr 1776 hier war . . .“.

Beim Gruppenbild mit den Staats- und Regierungschefs beim G-7-Gipfel 2021 in Cornwall sorgte die Königin für einen Lacher, als sie fragte: „Sollen wir jetzt so tun, als ob uns das Spaß macht?“ Als sie 2016 bei der Chelsea Flower Show von einem Gärtner gesagt bekam, dass Maiglöckchen früher als Gift verwendet worden seien, sagte Elisabeth II. schlagfertig: „Ich habe diese Woche schon zwei Sträuße davon bekommen, offenbar will mich irgendjemand tot sehen.“

Auch wenn die Königin ihre Aufgaben sehr ernst nahm, so nahm sie sich selbst oft weniger ernst, als es den Anschein hatte. 2018 gab sie der BBC Auskunft über die Königliche Sammlung und die Kronjuwelen. Dabei ging es auch um die Imperial State Crown, die Königskrone, die Elisabeth in der Dokumentation als „unhandlich“ bezeichnete. Man müsse mit ihr auch immer aufrecht sitzen, die aufgeschriebene Rede also hochhalten, weil man den Kopf nicht beugen könne. „Wenn sie das tun, fällt sie runter, oder man bricht sich das Genick.“ Noch bei ihrem 70. Thronjubiläum brachte sie einen ganzen Saal zum Lachen, als sie ihre Torte nicht anschneiden wollte. „Ich stecke einfach das Messer hinein, den Rest kann jemand anderes machen.“

Die vielleicht lustigste Geschichte wird über sie von jenem Ort erzählt, an dem sie ihre letzten Tage verbrachte, dem schottischen Schloss Balmoral. Dort konnte die Königin sich meist ganz un­gehindert bewegen. Einmal aber traf sie auf eine Gruppe amerikanischer Touristen, die an jenem regnerischen Tag mit einem Sicherheitsbeamten das Anwesen erkundeten. Einer der Besucher fragte die Frau im Regenmantel und Kopftuch, ob sie denn hier schon mal die Königin gesehen habe. „Nein“, antwortete Elisabeth II. und zeigte auf ihren offiziellen Begleiter. „Er aber schon.“