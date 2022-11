Ghutra als WM-Kleidung : Das Tuch des Monats

Aktualisiert am

Wird schon nachgeahmt: Die Idee der qatarischen Ghutra in den Farben der argentinischen Flagge findet Anklang bei den Fans. Bild: Imago

Sie ist überall zu sehen. Sie umschließt sonnenverbrannte Gesichter britischer Fans, schmückt die Köpfe von Mexikanern, von denen viele eigentlich ihre Trachtensombreros nach Qatar mit­geschleppt hatten. Gängig ist auch das Modell „Albiceleste“ in den Farben der argentinischen Flagge. Die Ghutra, die traditionelle qatarische Kopfbedeckung aus einem kunstvoll gefalteten Tuch und einer dicken Kordel, feiert bei dieser Fußballweltmeisterschaft den internationalen Durchbruch. Sie ist „stand-out piece“ der Fanmode. Und ihr Erfinder ist ein sehr, sehr glücklicher Mensch.

Khalifa Abdul Hakim al-Naimi strahlt. „Es ist herzerwärmend, nach aller Arbeit, die wir in dieses Projekt gesteckt haben. Nach all den Nächten ohne Schlaf.“ Zusammen mit drei Freunden hat er das Projekt „Ghutra Mundo“ binnen weniger Monate aus dem Boden gestampft. Sie alle sind noch keine dreißig, zwei von ihnen sind Ingenieure, ein anderer und al-Naimi sind ­Banker. Jetzt gibt es vier Läden und einen Onlineshop.

Es war eine Wette. Die vier Freunde hatten keine Ahnung, ob ihre Idee tatsächlich Erfolg haben würde. „Aber du siehst es ja selbst, wie die Leute darauf anspringen“, sagt al-Naimi. Der kleine Laden, hinter dessen Theke er steht, brummt. Die Lage ist günstig, in einer U-Bahn-Station in der Nähe des „Souq Waqif“, des her­gerichteten alten Markts, wo es eigentlich sehr geruhsam zugeht, sich jetzt aber die Fanmassen drängen, manchmal singen und tanzen, während viele Einheimische das WM-Treiben in den Kaffeehäusern als Zuschauer genießen.

Nicht bei „Ghutra Mundo“, wo es nur mit Vollkontakt funktioniert. Die Firmengründer sind zugleich Verkäufer, reichen ihre Ware im Akkord über den Tresen. Wer will, bekommt seine Ghutra von ihnen direkt im Laden und von fachmännischer Hand angelegt. Zwei Mexikaner wurden gerade bedient, da drängen schon die Amerikaner nach, es folgen noch unentschlossene Briten, die von dem Treiben angelockt wurden. Die Stimmung kommt dem, was die Veranstalter für die WM beanspruchen, deutlich näher als der Bombast der Fanfeste unter dem Logo des Fußball-Weltverbands FIFA.

Wie das Projekt Ghutra entstand

„Lass mal das Geld beiseite, ich lerne alle diese Leute kennen“, sagt Khalifa Abdul Hakim al-Naimi. „Das liebe ich am meisten.“ Er stört sich nicht daran, dass die Ausländer jetzt ein traditionelles Kleidungsstück zur Fantracht umfunktionieren, im Gegenteil. Für ihn ist es ein Sieg über Klischees, die ihn wahnsinnig geärgert haben. „Es ist eine Geste, unsere Kultur willkommen zu heißen. Es heißt, dass die Leute uns nicht als feindselig wahrnehmen. Wir sind auch nicht feindselig, wir sind gastfreundlich.“

Im Grunde, erklärt er, war die schlechte Presse über Qatar die Inspiration, die zur Gründung von „Ghutra Mundo“ führte. Die scharfe Kritik an der Menschenrechtslage, den repressiven Gesetzen gegen Homosexuelle und nicht zuletzt der Ausbeutung ausländischer Wanderarbeiter, deren Ton Bevölkerung und Führung immer wieder als rassistisch und arrogant empfinden. „Wir haben das ja mitbekommen die vergangenen fünf, sechs Jahre“, sagt al-Naimi. Also setzte er sich mit seinen Freunden zusammen, und sie heckten das Projekt Ghutra aus. „Wir wollten unsere Kultur, unsere Traditionen mit der Welt teilen“, erklärt er weiter. „Die Ghutra ist ein essenzieller Teil davon. Unsere Vorfahren haben sie schon vor 2000 Jahren getragen, um sich gegen die Sonne zu schützen.“ Und sie hat auch, je nach Farbe, in ihrer traditionellen Form eine Bedeutung; Weiß steht für Reinheit, Rot-Weiß für ­Patriotismus, Schwarz-Weiß für Freiheit.

Al-Naimi steht jetzt jeden Tag – nach seiner Arbeit in der Bank – hinter der Ladentheke, um seine Ghutra zu verkaufen, die für Gastfreundschaft stehen soll. Seine Freude über die Weltmeisterschaft wird nur durch das Versagen der Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel getrübt, die gegen Ecuador unterging. „Wir müssen besser sein als das“, sagt al-Naimi, der selbst ein Ticket ergattert hatte, aber bitter enttäuscht wurde. Er gehörte zu den etwa 20.000 qatarischen Fans, die lange vor dem Abpfiff das Stadion verließen. Den Einwand, dass man als Fan mitunter seine Leidensfähigkeit auch leben muss, lässt er gelten. Aber er hat eine Entschuldigung für seinen vorzeitigen Abgang: Er musste zurück in den Laden.