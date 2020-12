In der Residenz in Sotschi soll eine exakte Kopie des Raums aus Nowo-Ogarjowo eingerichtet worden sein, aus dem der Präsident seit Beginn der Pandemie regiert. Bild: EPA

Der Kreml hat einen Medienbericht zurückgewiesen, nach dem Präsident Wladimir Putin die Öffentlichkeit über seinen Aufenthaltsort täuscht und Russland „mindestens seit Ende des Sommers“ nicht aus seiner Residenz Nowo-Ogarjowo westlich von Moskau, sondern aus Sotschi am Schwarzen Meer führt. Putins Sprecher Dmitrij Peskow bezeichnete den Bericht des Enthüllungsportals Proekt.media als „Unfug“ und Teil einer „Informationsattacke“. Putin habe „viele Büros in verschiedenen Städten“, aber „keinerlei identische Büros“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Den Journalisten waren Bewegungen von Putins Dienstflugzeug aufgefallen, das etwa von Sotschi zu einem Termin nach St. Petersburg flog statt von Moskau, wo sich Putin offiziell aufhielt. Aus Putins Umfeld erfuhr Proekt.media, dass in der Residenz in Sotschi, Botscharow Rutschej, ein Büro eingerichtet worden sei, das eine exakte Kopie des Raums in Nowo-Ogarjowo sei, aus dem der Präsident – wie auf dem Foto von Dienstag zu sehen – seit Beginn der Pandemie offiziell den Großteil seiner Gespräche per Videokonferenz führt. Dessen bräunliches Interieur ist schon Gegenstand eigener Berichte im Staatsfernsehen geworden – von dem einzigen Team aus Medienvertretern, das Zugang zu Putin hat; der den Präsidenten sonst begleitende „Kreml-Pool“ aus Journalisten muss wegen der Corona-Pandemie Putin am Fernseher verfolgen.

Der Präsident zeigt sich zwar fast immer ohne Maske, doch hatte Proekt.media zuvor über umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Demnach gilt für Putins Besucher eine zweiwöchige Quarantäne, für die zwei Sanatorien in Sotschi reserviert seien. Den wahren Aufenthaltsort wolle man nicht mitteilen, zitierten die Journalisten jetzt das Umfeld, weil „das Volk“ in Krisenmomenten „denken muss, dass der Präsident in der Hauptstadt oder in deren Nähe ist“.