Erfolgreichste DDR-Band : Puhdys-Mitbegründer und Ex-Manager Harry Jeske gestorben

Harry Jeske, Mitbegründer und langjähriger Manager der Puhdys, ist am Donnerstag in Wismar gestorben. „Ihm haben wir sehr viel zu verdanken“, sagt Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr.

Harry Jeske, Mitbegründer und langjähriger Manager der Puhdys, ist tot. Er sei am Donnerstag in Wismar gestorben, sagte Puhdys-Keyboarder Peter Meyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Berichte mehrerer Medien. Jeske wurde 82 Jahre alt. „Harry war damals der beste Manager der DDR“, sagte Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr am Freitag der dpa. „Ihm haben wir sehr viel zu verdanken.“

Wegen einer Ohrenkrankheit stieg Jeske 1997 aus einer der erfolgreichsten Bands der DDR aus – kurz vor seinem 60. Geburtstag. Bei 80 bis 100 Live-Konzerten pro Jahr könne er gesundheitlich nicht mehr mithalten, begründete er damals diesen Schritt.