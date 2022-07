Prozess gegen Johnny Depp : Amber Heard legt Berufung ein

Neues von den Promis : Armie Hammer arbeitet nun als Verwalter von Ferienwohnungen

Der „Call Me By Your Name“-Schauspieler soll inzwischen auf den Cayman Islands Ferienwohnungen verwalten, um sich über Wasser zu halten. Nach Vorwürfen von Kannibalismusphantasien und Missbrauch hatte er Hollywood verlassen.