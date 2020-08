Bushidos erste Aussage : Vom Kinderzimmer bis zur Skyline

Bevor Bushido dem Richter am Mittwochmittag erklärt, wer in den neunziger Jahren in seinem Kinderzimmer zu Besuch war, warnt er ihn vor: „Die Namen werden Sie vielleicht erschrecken.“ Dann zählt er auf: „Frauenarzt, King Orgasmus One, Messer-Mesut. Das war damals so mein Dunstkreis.“ Als der Rapper später noch den Namen „Vader, wie Darth Vader“ erwähnt, den sich ein Freund von ihm gegeben hatte, muss der Richter lachen. Bushido sagt: „Sie lachen. Aber ich hatte als Bushido ja den lustigsten Namen von allen.“ Der Auftritt des Rappers vor dem Berliner Landgericht war lange erwartet worden: Es ist das erste Mal, dass er in dem Prozess gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder aussagt. Die Clanmitglieder sollen Bushido unter anderem in einem Büro eingesperrt, bedroht und leicht verletzt haben, weil er sich 2017 geschäftlich von ihnen trennen wollte.

Bushidos Aussage war schon für vergangene Woche geplant gewesen, ein Antrag der Anwälte der Abou-Chakers hatte das aber verhindert: Sie wollten vor der Zeugenbefragung Aussagen von Bushido vorgelegt bekommen, die er in anderen Ermittlungsverfahren gemacht hatte. So wollten sie seine Glaubwürdigkeit überprüfen, immerhin stehe oft Aussage gegen Aussage. Am Mittwoch gibt der Richter ihnen recht: Er fordert die Staatsanwaltschaft dazu auf, alle Aussagen von Bushido zeitnah zu organisieren – auch aus Verfahren gegen Dritte. Bushido will er aber trotzdem schon als Zeuge vernehmen. Er werde auch nur allgemeine Fragen zum Anfang von dessen Musikkarriere stellen, sagt er. „Ich bin da völlig unbeleckt.“ Die Anwälte der Abou-Chakers sind einverstanden.

Und so geht es in dem Hochsicherheitsverhandlungssaal im Kriminalgericht Moabit plötzlich um die Anfänge der Hip-Hop-Kultur in Deutschland. Während Bushido von seinem Kinderzimmer erzählt, wird er von Yasser Abou-Chaker durch Gitterstäbe beobachtet; der Bruder des Clanchefs sitzt als einziger der Angeklagten in Untersuchungshaft. Bushido erzählt, wie er 1994 auf der Schule einen Graffiti-Sprüher kennengelernt habe. Über ihn habe er einen Breakdancer getroffen und irgendwann gemerkt, dass Rapmusik gar nicht so schwierig zu produzieren sei.

Seine Mutter habe einen Kredit bei einem „Musikfachgeschäft“ aufgenommen, damit er sich in seinem Kinderzimmer ein eigenes Musikstudio einrichten konnte. Dort habe er mit seinen Freunden seine erste Musikkassette aufgenommen. „Frauenarzt hat so rumgeschrien, dass ich die Tür zuhalten musste, damit meine Mutter ihn nicht während der Aufnahme stoppte“, sagt Bushido. Sein erstes Mikrofon habe er sich aus einem Wischmop, einem leeren Yoghurt-Becher und einem Gameboy-Kopfhörer gebastelt.

1998 habe er sein erstes eigenes Album aufgenommen und sei mit den Kassetten in das legendäre Berliner Graffitigeschäft „Downstairs“ gegangen. Das gehörte einem der späteren Gründer des Labels „Aggro Berlin“, das Bushido 2001 unter Vertrag nahm und 2003 sein Album „Vom Bordstein bis zur Skyline“ veröffentlichte. „Das ist eines der wichtigsten Deutschrap-Alben, das es jemals gab“, sagt Bushido vor Gericht. Einer der Chefs von „Aggro Berlin“ war ein berühmter Graffiti-Sprüher: Specter. „Für mich war das, als würde ich Lionel Messi treffen“, sagt Bushido.

Wahrscheinlich auch deswegen habe er den Vertrag mit dem Label unterschrieben, ohne sich vorher anwaltlich zu informieren. Über diesen Vertrag habe es 2003 Streit gegeben – er habe das Label verlassen wollen, die Aggro-Berlin-Chefs hätten dafür 400.000 Euro und eine Beteiligung von sechs Prozent an den nächsten vier Alben verlangt. „Und dann ging es damit weiter, worüber ich heute nicht sprechen soll“, sagt Bushido. Aus dem Vertrag holte ihn nämlich Arafat Abou-Chaker raus. Der Richter stimmt Bushido zu und lädt ihn für Montag als Zeugen. „Dann geht es um die spannenden Dinge.“