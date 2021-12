Prothesen aus Lego : Hand Solos Gespür für Steine

Geduld ist nicht die Stärke von David Aguilar. Der 22 Jahre alte Student aus Andorra sprüht vor Ideen. Er hat viel vor, und es ist nicht leicht, einen Termin mit ihm zu bekommen. Doch kurz nach der Ankunft in Madrid und vor zwei Vorträgen hat er dann kurz Zeit. Am Abend ist er schon wieder in Barcelona, wo er Bioingenieurwissenschaften studiert. In einem Jahr will David Aguilar sein Studium abschließen. Dann will er nur noch das machen, was er seit Jahren am liebsten tut: Prothesen aus Lego-Steinen bauen.

Die erste Prothese hat er erfunden, als er neun Jahre alt war. Seit seiner Geburt fehlt ihm der rechte Unterarm. Er leidet am Poland-Syndrom, einer seltenen Fehlbildung der Brust. Selbstbewusst nennt er sich heute „Hand Solo“ – in Anspielung auf Han Solo, den legendären Helden aus „Star Wars“. Als Kind litt er lange darunter, dass er nur eine Hand hatte: „Lego war meine Rettung, mein Fluchtweg.“