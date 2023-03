Die Teppichdesignerin Lila Valadan ist in Persien geboren und lebt schon lange in Hamburg. Sie erzählt, wie sie sich im Teppichgeschäft durchgesetzt hat und was sie und ihre Arbeiterinnen seit dem Ausbruch der Proteste in Iran erlebt haben.

Sorgt sich um ihre Knüpferinnen: Lila Valadan, hier in ihrem Showroom in Hamburg, wurde in Persien geboren. Bild: Anna Mutter

Es ist ein stiller Protest, der sich viertausendfach über das Treppenhaus nach oben zieht. Kleine Sticker, auf denen in Farsi und in Englisch drei Worte stehen: „Frau Leben Freiheit“. Es ist der Schlachtruf derer, die in Iran auf die Straße gehen. Lila Valadan, selbst in Persien geboren, muss vorsichtig sein, schließlich will sie die Frauen, die für sie arbeiten, nicht in Gefahr bringen. Und es bedarf so wenig, um in der Islamischen Republik ins Visier der Revolutionsgarden zu geraten, gerade als Frau.

Erst vor wenigen Wochen wurde ein junges Paar zu einer langen Haftstrafe verurteilt: Astijash Haghighi und ihr Verlobter Amir Mohammad Ahmadi waren im November verhaftet worden, weil sie auf einer Straße miteinander getanzt hatten. Sie trug kein Kopftuch, und Tanzen ist Frauen in der Öffentlichkeit verboten. Da sich die beiden auch noch vor dem Freiheitsturm filmten und das Video mit ihren mehr als zwei Millionen Followern auf Instagram teilten, wurden sie zu Symbolen der Protestbewegung in Iran. Wegen „Förderung von Korruption und öffentlicher Prostitution“ sowie einer „Versammlung mit dem Ziel, die nationale Sicherheit zu stören“, wurden sie im Januar zu je zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.