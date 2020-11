Abschied von Udo Walz : „Ein echtes Berliner Unikat mit Herz und Schnauze“

Der Tod von Udo Walz hinterlässt eine Lücke in der deutschen Promi-Szene. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten verabschiedeten sich am Freitag und am Samstag in den Sozialen Netzwerken mit emotionalen Worten von dem Star-Friseur. Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange teilte auf Instagram einen Schnappschuss, der sie mit dem Friseur zeigt. „Du bist viel zu früh gegangen“, schrieb sie dazu. Mit den Worten „Ich werde dich vermissen“ verabschiedete sich Schauspieler Til Schweiger ebenso wie Model Sylvie Meis.

Auch das Moderatoren-Duo Joko und Klaas postete zum Abschied ein Foto des Friseurs auf Instagram: „Mit großer Bestürzung danken wir dir, lieber Udo, für all die Lacher, die guten und noch besseren Momente, die wir mit dir erleben durften.“ Model Sophia Thomalla erinnerte sich in einem Post daran, wie Walz ihr zu ihrem ersten Auftrag verhalf, in dem er ihr die Haare kurz schnitt. „So! Die Haare müssen jetzt ab. Lang hat jeder und du bist nicht jeder“, zitierte sie den Friseur. „Mit ihm stirbt ein Teil von Berlin und ein Teil von mir“, so Thomalla.

„Mach den Engeln die Haare schön“, schrieb Schauspieler Oliver Kalkofe. Er habe den Friseur oft in seiner Show „Kalkofes Mattscheibe“ gespielt und auch zu Gast in seiner Jubliäumssendung gehabt. Walz beschreibt er als „wunderbar selbstironisch, charmant und lustig“. Auch TV-Moderatorin Katja Burkhard teilte mit, Walz werde ihr fehlen. „Dein Charakter, deine Ruppigkeit, deine Ehrlichkeit, deine Freundschaft, dein Talent, deine Gastfreundschaft und all die hundert anderen Attribute, die dich zu diesem ganz besonderen Menschen gemacht haben.“

CDU-Politikerin Diana Kinnert teilte ein Foto, auf dem Walz ihre Hand küsst. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, würdigte Walz ebenfalls: „Mit ihm verliert unsere Stadt ein echtes Berliner Unikat mit Herz und Schnauze“, wird Müller in einer Pressemitteilung der Hauptstadt zitiert. „Sein Stil hätte nicht besser zu Berlin passen können.“ Den Angehörigen Walz' drückte er sein Beileid aus. Der Friseur hatte 1985 seinen eigenen Salon am Kurfürstendamm eröffnet.

Udo Walz war am Freitag im Alter von 76 Jahren gestorben.