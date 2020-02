Prinzessin Beatrice : Zeit für eine royale Hochzeit?

Hochwasser in Rheinland-Pfalz : Hoffen, dass die Mauer hält

In der Stadt Zell in Rheinland-Pfalz ist die Mosel bedrohlich hoch gestiegen und droht, über die Hochwasserschutzmauern zu schwappen. Weiter flussabwärts könnte das Wasser am Morgen noch weiter steigen.