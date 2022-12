Royale Weihnachtsgrüsse : Lässiger geht’s kaum

Man könnte die Motivwahl angesichts der Netflix-Dokumentation über Prinz Harry und Herzogin Meghan fast für ein Statement halten: Harrys älterer Bruder Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate haben am Mittwochabend das Motiv für ihre jährliche Weihnachtskarte veröffentlicht. Darauf zeigt sich das Paar mit den drei gemeinsamen Kindern betont lässig. Kate und William tragen Jeans und Sneaker, George, Charlotte und Louis kurze Hosen. Die Kinder laufen zwischen ihren Eltern, sie halten sich an den Händen – als könnte nichts zwischen die Familie des britischen Thronfolgers kommen.

„Wir teilen ein neues Foto der Familie für die diesjährige Weihnachtskarte“, hieß es schlicht in der Bildunterschrift auf Twitter und Instagram. Aufgenommen hat das Bild der Fotograf Matt Porteous auf dem royalen Landsitz Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk. Dort haben der Prinz und die Prinzessin von Wales ihren Landwohnsitz Anmer Hall. Wann genau das Foto aufgenommen wurde, ist nicht bekannt, offensichtlich war es aber noch etwas wärmer.

In den sozialen Netzwerken kam das Foto gut an: 1,4 Millionen Nutzer drückten innerhalb von zehn Stunden „Gefällt mir“. In Anspielung auf Harry und Meghan kommentierten mehrere Personen: „If they go low, we go high“ – sinngemäß „wenn sie mit Dreck werfen, lassen wir uns auf dieses Niveau nicht ein“.

Charles bei den Highland Games

Am Sonntag hatten bereits der britische König Charles III. und seine Frau Camilla das Motiv ihrer Weihnachtskarte veröffentlicht. Es zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket und mit bunt-gestreifter Krawatte. Königin Camilla, die ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanen-Motiv trägt, schaut ihn strahlend an. Das Bild wurde am 3. September während der Highland Games im schottischen Braemar gemacht. Charles war damals noch Thronfolger. Seine Mutter Königin Elisabeth II. starb fünf Tage später auf Schloss Balmoral, nur wenige Kilometer von Braemar entfernt.

Derzeit macht mal wieder Prinz Williams jüngerer Bruder Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan Schlagzeilen. Das Paar, dass sich 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen hat und nach Kalifornien gezogen ist, hat am vergangenen Donnerstag die ersten drei Folgen einer Doku auf Netflix veröffentlicht, die abschließenden Episoden sollen diesen Donnerstag folgen.

Britische Zeitung: „Harrys Krieg gegen Will“

Teil eins blieb weit hinter dem erwarteten Rundumschlag zurück. Die ersten Einblicke in die Fortsetzung lassen mehr befürchten. So sagt Harry im Trailer mit Blick auf William: „Sie waren bereit, zu lügen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren aber nie gewillt, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen.“ Und Meghan betont: „Ich wurde nicht den Wölfen vorgeworfen, ich wurde an sie verfüttert.“ Diskutiert wird vor allem, wer mit „sie“ gemeint ist, das Königshaus oder die Medien. Das englische Wörtchen „they“ lässt da viel Spielraum. Aber der kurze Clip reicht vielen bereits.

Die Zeitung „Times“ nannte den Trailer für den zweiten Teil der Netflix-Doku über das Paar „aufwieglerisch“. Die Boulevardzeitung „Sun“ titelte am Dienstag mit Blick auf den Konflikt mit Bruder Prinz William: „Harrys Krieg gegen Will“. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, die rund um den ersten Teil von „Harry und Meghan“ erhoben und nun veröffentlicht wurde, sackte die Beliebtheit der beiden weiter ab.

Allgemein wird angenommen, dass es nach der Doku für das Paar keine Rückkehr in die Royal Family geben wird. Ohnehin hatten sie schon mit der Abgabe ihrer royalen Aufgaben ihre Ehrentitel und Schirmherrschaften niedergelegt. Doch galten sie als Mitglieder des familiären inneren Zirkels. Viele Kommentatoren in Großbritannien sehen dafür keine Chance mehr. „Dies ist sicherlich der Anfang vom Ende seiner Beziehung mit William“, schrieb die „Sun“ über Harry.

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, seiner Familie in den Rücken zu fallen und das Andenken an seine Großmutter zu beschmutzen. Schon gibt es Gerüchte, der Palast könne sich rächen, indem er einen Bericht über Mobbingvorwürfe von Angestellten gegen Meghan an die Medien durchsticht. Harry und Meghan hatten in der Vergangenheit bereits mit Rassismus-Vorwürfen gegen das Königshaus für Schlagzeilen gesorgt. In der Dokumentation kritisierten sie bislang vor allem die britische Presse für ihre Berichterstattung.

Nur noch ein Drittel der Briten hat laut der Umfrage eine positive Meinung über Harry, der zweimal für sein Land in Afghanistan diente. Hingegen denken 59 Prozent negativ über ihn. Damit sei das Nettoergebnis um 13 Zähler auf minus 26 im Vergleich zur vergangenen Erhebung Mitte November gesunken. Nur ein Viertel der Briten sieht Meghan positiv.