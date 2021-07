Denkmal für Prinzessin Diana : Gedenken im Senkgarten

Am Tag, an dem Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden wäre, hätten alle Gedanken bei der Enthüllung eines Denkmals zu ihren Ehren auf sie gerichtet sein sollen. Stattdessen stand das Ereignis in dem am Kensington-Palast angrenzenden Senkgarten im Zeichen des Zwists zwischen ihren Söhnen Prinz William und dem aus Kalifornien angereisten Prinz Harry. In den Bulletins war der pandemiebedingt privat gehaltene Anlass stets mit dem Hinweis verbunden, dass er die Brüder erstmals seit der Beerdigung Prinz Philips im April wieder zusammenführe.

Weder Charles noch die Königin nahmen teil

Weder Dianas früherer Ehemann Prinz Charles noch die Königin nahmen an der Feier am Donnerstag teil. Auch die Herzogin von Cambridge, Williams Frau, blieb ihr taktvoll fern – wohl im Hinblick auf die Schwägerin Meghan, die in Kalifornien geblieben war. Dadurch bekam die Veranstaltung eher den Charakter einer Familienversammlung der Spencers als der Windsors. Die zwei älteren Schwestern der Prinzessin, Sarah und Jane, waren ebenso zugegen wie ihr jüngerer Bruder Charles, neunter Graf Spencer, der in seiner Trauerrede gelobt hatte, dass Dianas Blutsverwandte alles tun würden, um William und Harry in ihrem Sinne liebevoll zu lenken, damit sie nicht in Pflicht und Tradition ersticken, sondern „frei singen“, wie sie es wollte.

Mit der Planung des Gedenkens an das Leben und das Vermächtnis ihrer vor fast 24 Jahren tödlich verunglückten Mutter waren die Prinzen William und Harry seit vier Jahren befasst. Ein eigens dafür eingerichtetes Gremium vergab den Auftrag an den Bildhauer Ian Rank-Broadley, dessen Profilkopf der Königin seit 1998 die britischen Münzen ziert. Der Entwurf für die Statue am westlichen Ende des durch Hecken von Blicken abgeschirmten Senkgartens, den Diana besonders gern aufzusuchen pflegte, blieb bis zuletzt geheim. Jenseits der Hecke sitzt nur wenige Meter entfernt die junge Königin Victoria auf ihrem marmornen Thron vor dem Palast, in dem sie geboren wurde. In ihrer Krönungsrobe verkörpert sie jene steifen monarchischen Eigenschaften, die Diana als „Königin der Herzen“ unterhöhlt hat.

Dianas Statue, die sie in der letzten Phase ihres Lebens darstellt, als sie sich für humanitäre Zwecke engagierte, soll ihre Wärme, Eleganz und Energie verkörpern. Für das Denkmal wurden die Geländestufen des 1908 installierten Senkgartens vereinfacht. Fünf Gärtner haben seit Oktober 2019 die neue Bepflanzung um das Wasserbecken angelegt. Mehr als 4000 pastellfarbenen Blumen, darunter Lavendel, Wicken, Rosen und Anemonen sowie das von Diana geliebte Vergissmeinnicht ersetzen den zu Dianas 20. Todestag vor vier Jahren gestalteten weißen Garten.

Die Brüder gaben sich bei der Enthüllung gelassen und redeten angeregt miteinander. Eingeweihte hatten Spekulationen über eine Versöhnung der Prinzen heruntergespielt. William und Harry, die sich wegen Meghan überworfen hatten, wollten professionell agieren und alles andere außer Acht lassen, weil es in diesem Moment nicht um sie gehe, sondern um ihre Mutter, teilte der Journalist Omid Scobie mit, der als Sprachrohr des Herzogs und der Herzogin von Sussex betrachtet wird. Immerhin sollen William und Harry in den vergangenen Tagen auch Textnachrichten über den englischen Fußballsieg gegen Deutschland ausgetauscht haben.