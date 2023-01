Patti Davis warnt Prinz Harry : „Nicht jede Wahrheit muss mit der Welt geteilt werden“

Patti Davis, Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, wendet sich in einem Artikel an Prinz Harry. Auch sie hatte einst eine Autobiographie über ihre Familie verfasst – und bereut es bis heute.

Nachdem bereits einige private Details aus dem Familienleben der britischen Royals aus Prinz Harrys Memoir „Spare“ (zu Deutsch „Reserve“) preisgegeben wurden, veröffentlichte nun Patti Davis, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, einen Gastbeitrag in der „New York Times“. Die heute 70-Jährige hatte selbst einst eine Autobiographie über ihre Familie verfasst, deren Veröffentlichung sie bis heute bereue, so Davis.

„Ich glaubte naiverweise, dass ich meine Familie besser verstehen könne, wenn ich meine Gefühle, meine eigene Wahrheit mit der Welt teile“, so Davis. Über die Jahre habe sie jedoch gelernt, dass sich das komplizierter verhalte: „Es gibt nicht nur die eine, die eigene Wahrheit – die anderen, die in unserer Geschichte vorkommen, haben auch ihre Wahrheiten.“ Harrys Bruder William, betont Davis, habe sicher eine eigene Version der Dinge von dem handgreiflichen Streit der Brüder, den Harry in seinem Buch beschreibt. „William soll Harry, nachdem er ihn geschlagen hatte, aufgefordert haben, zurückzuschlagen. Harry habe dies abgelehnt – indem er nun über den Streit schreibt, hat er aber genau das getan.“

„Das wird Narben hinterlassen“

Wenn sie ihrem jüngeren Selbst einen Rat geben könnte, so Davis weiter, würde sie sagen: „Schweige. Nicht für immer, aber zumindest so lange, bis du die Situation besser für dich erfassen kannst. Und um zu verstehen, welche langwierigen Konsequenzen gewisse Worte nach sich ziehen.“ Als Beispiel nennt sie Prinz Harrys Entscheidung, seinen Bruder als „Erzfeind“ zu bezeichnen. „Das wird Narben hinterlassen.“

Darüber hinaus habe sie gelernt, dass es nicht unbedingt zielführend sei, „jede Wahrheit mit der ganzen Welt zu teilen“. Berühmte Familien wie ihre und die Prinz Harrys würden immer im Fokus stehen, und es würden sich somit viele für sie interessieren. „Aber nicht alles muss mitgeteilt werden. Das ist eine Wahrheit, die das Schweigen einen lehren kann. Harry scheint dem Diktum gefolgt zu sein, dass Schweigen keine Option sei. Ich würde ihm, bei allem Respekt, vorschlagen, dass es eine ist.“

Ihr Buch war die fünfte Biographie aus der Reagan-Familie

Davis hatte sich schon in jungen Jahren von ihrer Familie distanziert und ein teils ausschweifendes Leben geführt. Sie änderte ihren Nachnamen, bezog immer wieder ausdrücklich politische Haltung gegen ihre Eltern und die Republikanische Partei. 1992 veröffentlichte sie die Autobiographie „The Way I See It“, in der die damals 39-Jährige mit ihrer Familie abrechnete. Darin stellte sie ihre Mutter, Nancy Reagan, als missbräuchlich, kalt und grausam dar. Zudem gab sie an, dass diese abhängig von Tabletten gewesen sei. Den ehemaligen Präsidenten zeichnete sie als übermäßig distanziert und kritisierte dessen politische Fahrlässigkeit. Davis begründete damals die Entscheidung, das Buch zu schreiben, damit, dass die „falschen Vorstellungen“ von ihrer Familie den „herzlosen Umgang“ miteinander gefördert hätten. Ihr Buch war damals die fünfte Autobiographie eines Mitglieds der Reagan-Familie.

Bereits 2004, im Sterbejahr ihres Vaters, hatte Davis Reue bekundet, „The Way I See It“ verfasst zu haben. Im selben Jahr veröffentlichte sie ein weiteres Memoir namens „The Long Goodbye“, in dem sie von der Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters erzählt. Reagan hatte 1994 bekannt gegeben, dass er an der Krankheit litt. Wie Davis in dem Buch beschreibt, habe die Familie durch die Erkrankung des Vaters wieder zueinandergefunden. „Im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit meines Vaters, als er noch klare Momente hatte, entschuldigte ich mich bei ihm dafür, dass ich viele Jahre zuvor eine Autobiographie geschrieben hatte, in der ich die Tore zu unserem schwierigen Familienleben aufstieß. Er sprach zu diesem Zeitpunkt bereits weniger, aber sein Blick verriet mir, dass er verstanden hatte“, so Davis in ihrem Gastbeitrag für die „New York Times“.