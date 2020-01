Öffentlicher Auftritt : Prinz Harry warnt den Rugby-Nachwuchs

Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan ist der 35 Jahre alte Harry erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der Prinz wirkte am Donnerstag bei der Auslosung der Spiele für die Rugby-Weltmeisterschaft 2021 entspannt und gut gelaunt. Die Veranstaltung im Buckingham-Palast war lange vor der Rückzugsankündigung geplant worden. „Das ist keine Koch-Sendung“, sagte Harry und lächelte, nachdem er die Bälle mit den Namen der teilnehmenden Mannschaften in einer Schüssel gemischt hatte. Zuvor hatte er Kinder, die im Garten des Palasts Rugby spielten, scherzhaft gewarnt: „Passt auf den Rasen auf, okay? Sonst bekomme ich Ärger.“

Der Auftritt am Donnerstag könnte Harrys letzter öffentlicher Termin in Großbritannien gewesen sein, bevor er zu seiner Frau und Sohn Archie nach Kanada fliegt. Dort ist das Herzogspaar von Sussex aber offenbar nicht überall willkommen. In einem Leitartikel erinnerte „The Globe and Mail“, eine der einflussreichsten Zeitungen des Landes, an die eigene Geschichte mit Großbritannien. Die britische Königin sei zwar auch Kanadas Monarchin, sie regiere aber aus der Entfernung: „Nah an unseren Herzen, aber weit weg von unseren Feuerstellen.“

Laut der Zeitung bricht ein Umzug von Meghan Markle und Prinz Harry nach Kanada ein unausgesprochenes Tabu. „Zu einem Besuch sind sie jederzeit willkommen. Aber so lange sie ranghohe Royals sind, kann Kanada ihnen nicht gestatten, auf Dauer zu bleiben“, heißt es in dem Artikel, der am Montag erschien. Premierminister Justin Trudeau solle das Herzogspaar darauf hinweisen, als Mitglieder des britischen Königshauses nicht bleiben zu dürfen.

Schon vor der Ankündigung, sich von den royalen Pflichten zu verabschieden, hatten die gebürtige Kalifornierin Markle und der Enkel der britischen Königin Elisabeth II. mit ihrem Sohn Archie fast sieben Wochen in einer Villa auf Vancouver Island verbracht. Markle flog einige Tage nach dem überraschenden Rückzug zurück nach Kanada, wo sie vor der Hochzeit für die Serie „Suits“ vor der Kamera gestanden hatte.