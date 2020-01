Krise bei den Royals : Prinz Harry und Meghan wollen sich von royalen Pflichten zurückziehen

Aktualisiert am

Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben in einer Mitteilung erklärt, dass sie „beabsichtigen, als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten“. In der offiziellen Erklärung, die der Buckingham-Palast am Mittwoch verbreitete, heißt es: „Wir wollen als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurücktreten und daran arbeiten, finanziell unabhängig zu werden, wobei wir Ihre Majestät, die Königin, weiterhin uneingeschränkt unterstützen.“

Die beiden planen zudem, ihren Wohnsitz zwischen Großbritannien und Nordamerika aufzuteilen. Dieser Schritt ermögliche es ihnen, ihren Sohn auch weiterhin in der königlichen Tradition zu erziehen und zugleich der Familie den Raum zu geben, den es nun brauche, um sich auf ein neues Kapitel zu konzentrieren – unter anderem die Gründung einer neuen gemeinnützigen Organisation.

Mehr in Kürze auf FAZ.NET