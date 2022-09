Pseudoroyale Stippvisite : Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf

Harry und Meghan waren zum ersten Mal gemeinsam in Deutschland. Anlass ist das paralympische Sportfestival Invictus Games, das 2023 in Düsseldorf stattfinden soll.

Erstaunlich gelassen ist Düsseldorf am Dienstag. Gleich sollen der 37 Jahre alte Prinz Harry und seine vier Jahre ältere Frau Meghan kommen. Doch in der Stadt, die gern verdächtigt wird, oberflächlich und für jede Form von Chichi empfänglich zu sein, ist weder viel von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu merken noch von Vorfreude auf royalen Glanz; der Marktplatz ist noch nicht einmal zur Hälfte mit Schaulustigen gefüllt. Bei Licht betrachtet handelt es sich ja auch gar nicht um einen königlichen Be­such, der dann am frühen Nachmittag im Rathaus beginnt. Vielmehr empfängt Oberbürgermeister Stephan Keller just dort, wo sonst mit dem Einzug der Tollitäten der Höhepunkt der närrischen Saison beginnt, zwei Privatpersonen – die es als Runaway-Royals freilich erst so richtig zur globalen Berühmtheit gebracht haben.

Vor gut zwei Jahren sagten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex von ihren royalen Pflichten los, um auf der anderen Seite des Atlantiks sogleich mit der Vermarktung in Eigenregie zu beginnen. Statt als „working members“ wie allen voran Harrys Vater Charles und Bruder William im Auftrag ihrer Majestät der Queen ist das ins kalifornische Montecito übergesiedelte Megxit-Paar nun nur noch kraft eigener Wassersuppe unterwegs, als „global voices“.

Aufgaben nach dem „Megxit“

Mitte Juli durfte Harry erstaunlicherweise bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 2013 gestorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfer und Präsidenten Nelson Mandela vor der UN-Vollversammlung eine Rede halten. Am Montag sprach Meghan bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Manchester laut Ankündigung über Geschlechtergerechtigkeit, tatsächlich aber über „mich, mich, mich“, wie die „Daily Mail“ bissig notierte. Bei ihrer ersten Rede „in Britain since Megxit“ habe Meghan es in nur sieben Minuten geschafft, 54-mal selbstreferenziell zu sein, von Harry zu schwärmen und davon, wie sehr es ihr Le­ben verändert habe, die Mutter von Archie zu werden.

Ob gute oder schlechte Kritiken, was zählt, ist Aufmerksamkeit. Besonders wichtig für die Kapitalisierung der Marke Megxit sind ohnehin „Enthüllungen“ über oder Angriffe auf die „Firma“. Viel Staub wirbelte im März 2021 das Interview der beiden mit Oprah Winfrey auf, in dem das Königshaus als latent rassistisch dargestellt wurde. Aufsehen rief auch hervor, dass das Paar seine 2021 geborene Tochter just auf den Kose­namen von Elisabeth II. taufte: Lilibet. Zuletzt machte Harrys Versuch Schlagzeilen, den ihm und seiner Frau seit dem Megxit verwehrten Polizeischutz auch bei privaten Aufenthalten im Königreich gerichtlich durchzusetzen. Mit umso spitzerer Feder protokollieren am Dienstag live aus Düsseldorf berichtende britische Journalisten, dass das Paar bei seiner Fahrt vom Flughafen zum Rathaus nicht von Mo­torradpolizisten begleitet wurde und dass Streifenwagen nicht mit Blaulicht unterwegs waren.

Um die Selbstvermarktungsmaschine zu füttern, hat Meghan mittlerweile auch ei­nen eigenen, vermutlich nach ihrem Sohn benannten Podcast „Archetypes“, der an­geblich Teil eines millionenschweren Vertrags mit Spotify ist. Hinzu kommt ein noch höher taxierter Deal mit Netflix. Die Sus­sexes betreiben neben einer Podcast-Produktionsfirma auch eine Video-Produktionseinheit, die sich um die angekündigte Invictus-Games-Dokumentation kümmern soll. Die Invictus Games sind auch der Grund für die Stippvisite des Glamourpaars aus Kalifornien am Rhein.

Eine Herzensangelegenheit

Denn in genau einem Jahr wird Düsseldorf gemeinsam mit der Bundeswehr die paralympischen Wettkämpfe von Kriegs­veteranen ausrichten. Prinz Harry diente selbst als Soldat in Afghanistan, war dort von der Öffentlichkeit zunächst unbemerkt im regulären Dienst eingesetzt. Als britische Medien von Einsatz des Prinzen er­fuhren, wurde Harry in aller Eile abgezogen, weil man um seine Sicherheit fürchtete. In dem Flugzeug, mit dem der Prinz zurückflog, soll sich auch ein Soldat befunden haben, der durch einen Angriff einen Arm und ein Bein verloren hatte. Das Schicksal des Kameraden, den er später auch mehrfach in der Reha besuchte, soll den Duke of Sussex tief bewegt und ihn auf die Idee gebracht haben, nach dem Vorbild der US-Warrior-Games die Invictus Games ins Leben zu rufen. Die ersten Spiele fanden dann 2014 in London statt, es folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney, dieses Jahr Den Haag. Als erste deutsche Stadt ist 2023 Düsseldorf dran – unter dem Motto „A Home for Respect“.

Kenner des Hauses Windsor meinen, durch die Invictus-Games-Schirmherrschaft sei Harry einst überhaupt erst von einer breiten britischen Öffentlichkeit ernst genommen worden. Heute zählt sie zu den wenigen Aufgaben, die Harry aus der Zeit als „working member“ in sein neues Leben hinübergerettet hat. Dass sie für ihn nicht irgendeine Aufgabe ist, sondern ein Herzensanliegen, wird in seiner kurzen Rede deutlich. „Viel zu oft müssen Soldaten einen hohen Preis für unser aller Sicherheit bezahlen – durch sichtbare und unsichtbare Verwundungen.“ Er könne aus seiner Erfahrung versichern, dass die Begegnung mit den Teilnehmern des paralympischen Sportfestivals außerordentlich intensiv sei. „Wir können so viel von ihnen lernen und auch daran wachsen.“ In ihren Geschichten könne man sich häufig aber auch selbst wiedererkennen.

Betont leger treten Harry und Meghan am Dienstag in Düsseldorf auf. Er trägt einen grauen Anzug, hat aber auf die Krawatte verzichtet und sein Hemd erstaunlich weit aufgeknöpft. Seine Frau trägt ein weißgeripptes Neckholder-Top und eine weitgeschnittene beigefarbene Hose. Das Outfit der beiden passt zum sommerlichen Ausflug, zu dem Harry und Meghan aufbrechen, nachdem sie sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen haben: Per Schiff geht es über den Rhein zur Arena, wo die Invictus Games stattfinden sollen. Sodann fliegen sie zurück nach Großbritannien, um von ihrer offiziellen Residenz in Fogmore Cottage in Windsor aus weitere Termine auf ihrer „pseudo-royal tour“ wahrzunehmen, wie die „Daily Mail“ ätzt.