Prinz Harry und Meghan : Die Königin zieht die Reißleine

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in der Gunst vieler Briten tief gefallen. Dass das Paar ein „intimes“ Gespräch mit Oprah Winfrey führen will, hat dazu beigetragen – und lädt Beobachter zu Spott ein.

Der nordirische Fußballspieler George Best, eine Berühmtheit der sechziger Jahre, war berüchtigt für seine Liebe zu schönen Frauen, schnellen Autos und Drogen. Als er einmal in einem seiner bevorzugten Hotels, dem Ritz, einen Reporter empfing, lag er champagnertrinkend mit einem spärlich bekleideten Model im Bett, das von britischen Banknoten bedeckt war. Der Reporter begann sein Interview mit der unsterblichen Frage: „Sag mir George, wann ging eigentlich alles den Bach runter?“

Wird diese Frage auch Prinz Harry gestellt, wenn er demnächst im Studio der Celebrity-Interviewerin Oprah Winfrey sitzt? Das jedenfalls wünscht sich John Humphreys, seinerseits eine Journalistenlegende in Großbritannien. In einem Artikel für die „Daily Mail“ empfahl er seiner amerikanischen Kollegin in dieser Woche, worauf sie das berühmte Paar am besten ansprechen sollte. Die Frage an Harry gehörte dabei noch zu den harmloseren. Richtig giftig wurde es, wenn dessen Frau Meghan ins Spiel kam.

Ein „weitreichendes“ Gespräch

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind tief gefallen in der Gunst vieler Briten. Die Kunde, dass das Paar ein „intimes“ und „weitreichendes“ Gespräch mit Winfrey führen will, in dem es also auch um ihr Verhältnis zur Königsfamilie gehen dürfte, hat dazu beigetragen. Während die einen das Interview in Kalifornien – es soll am 7. März ausgestrahlt werden – als Beleg dafür nehmen, dass sich der Prinz endgültig von seinem Heimatland verabschiedet, lädt es andere zu Spott ein. Hatten die Sussexes nicht die Flucht von der royalen Bühne ergriffen, um mehr Privatleben zu haben und ein weniger öffentliches Leben zu führen?

Seit sie in Kalifornien angekommen sind, inszenieren sie sich mit eiserner Choreographie in der Öffentlichkeit. Mal legt Meghan in aller Stille (aber fotografisch professionell arrangiert) einen Kranz für die Gefallenen der Weltkriege nieder, mal nehmen sie ein Video auf, in dem sie ihren Sohn Archie auftreten lassen. Harry und Meghan melden sich zu Wort, um Stellung zum allgemeinen Rassismus zu nehmen, um zur Wahl in Amerika aufzurufen oder um die Corona-Pandemie als Rache der Götter an den Klima-Missetaten der Menschen zu beschreiben. Mit der Botschaft, dass Meghan ein zweites Kind erwartet, wartete das Paar bis zum Valentinstag; illustriert wurde sie von einem kunstvoll arrangierten Schwarzweißbild.

Nach fast einem Jahr „overseas“ sind Harry und Meghan fest auf dem amerikanischen Marktplatz der Celebrities verankert und obendrein durch lukrative Verträge (unter anderem mit Netflix) mehr als finanziell unabhängig. Das wurde natürlich auch im Buckingham Palace registriert. Am Freitag zog die Königin nun die Reißleine. Die Herzogin und der Herzog von Sussex „kehren nicht mehr als arbeitende Mitglieder des Königlichen Haushalts zurück“, ließ der Palast verbreiten. Das habe das Paar der Königin gegenüber bestätigt. Elisabeth II. wiederum habe nach den Gesprächen schriftlich bestätigt, dass Harry und Meghan damit auch ihren „Verantwortlichkeiten und Pflichten, die mit einem Leben im Dienst der Öffentlichkeit verbunden sind“, nicht mehr nachkommen könnten. Man sei traurig über die Entscheidung des Herzogs und der Herzogin, gleichwohl blieben sie „geliebte Mitglieder der Familie“.

Damit war vollzogen, worüber Hofberichterstatter seit Tagen munkelten. Im kommenden Monat wäre die „Beobachtungsperiode“ ausgelaufen, auf die sich die Sussexes bei ihrem Aufbruch im vergangenen Frühjahr mit dem Königshaus verständigt hatten. In den Worten der Berichterstatter wollte die Queen damit ein „Sicherheitsnetz“ einziehen für den Fall, dass Harry (mit oder ohne Ehefrau) doch noch reumütig in die Familie zurückkehren will. Seine Schirmherrschaften und militärischen Ehrentitel ruhten daher nur.

Das ist nun vorbei. Die Queen hatte ihrem Enkel schon im vergangenen Jahr gesagt, dass er nicht dauerhaft „mit einem Fuß drin und mit einem draußen“ stehen könne. Jetzt gehen alle Aufgaben, die sich unmittelbar aus ihrer Mitgliedschaft in der Royal Family ableiten, in den Schoß der Familie zurück; sie werden wohl an andere Familienmitglieder verteilt. Harry verliert unter anderem die prestigeträchtigen Schirmherrschaften über die Rugby Football Union, die Rugby Football League und den London Marathon. Anders ist dies mit dem „Invictus Games“, weil er den internationalen Sportwettkampf für Kriegsversehrte selbst ins Leben rief. Meghan muss auf ihre Schirmherrschaft über das National Theatre verzichten.

Härter treffen dürfte Harry der Verlust seiner militärischen Ehrentitel, darunter „Captain General of the Royal Marines“ und „Honorary Air Commandant of RAF Honington“. Der Prinz ist ein passionierter Soldat, der unter anderem im Krieg in Afghanistan gedient hat. Ein Sprecher der Sussexes versuchte am Freitag, den Verlust der Aufgaben gewissermaßen als Gewinn für den ganzen Erdball zu interpretieren. „Wie ihre Arbeit im Laufe des vergangenen Jahres gezeigt hat, halten der Herzog und die Herzogin von Sussex an ihren Pflichten und Diensten gegenüber dem Vereinigten Königreich und der Welt fest.“ Sie würden weiterhin die Organisationen unterstützen, die sie unabhängig von ihrer offiziellen Rolle repräsentiert hätten. „Wir können alle ein Leben des Dienens führen. Dienen ist universell.“

Wann Harry das nächste Mal zurück in seine alte Heimat fliegt, ist ungewiss. Angeblich bereitet er sich allerdings durch Selbstisolation in seiner Villa auf eine Notfallreise vor, sollte sich der Zustand seines 99 Jahre alten Großvaters verschlechtern. Prinz Philip hatte sich Anfang der Woche in ein Londoner Krankenhaus begeben – als „Vorsichtsmaßnahme“.