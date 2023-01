Harrys neue Enthüllungen : Prinz Störenfried

Er will seinen Vater wiederhaben. Und auch seinen Bruder. Das zumindest sagt Prinz Harry in einem Interview, das am Sonntagabend auf dem britischen Sender ITV um 22 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Kurz danach zeigt der amerikanische Sender CBS ebenfalls ein Interview mit Harry, in dem er dem Königshaus vorwirft, dass Privates nicht privat geblieben sei. Zwar laute das Motto der Windsors „Never complain, never explain“ („Beschwere dich nie, erkläre dich nie“), ein Mantra, das auf die Mutter von Königin Elisabeth II., Queen Mum, zurück­gehen soll. Aber in Harry und Meghans Fall habe dies nur insofern gegolten, dass zuerst (im CBS-Interview nicht näher genannte) Personen Details an die Presse gegeben hätten, sich dann aber der Palast nicht schützend vor das von der Presse auch immer wieder rassistisch angegriffene Herzogspaar Sussex gestellt habe.

Damit greift Harry ein weiteres Mal seinen Vater, König Charles III., den er angeblich für sich wiedergewinnen will, und seinen Bruder, den Thronfolger Prinz William, direkt an. Mit Aussagen, die bewusst vage gehalten sind. Irgendwer hat was gemacht. Doch wer genau, bleibt ungesagt. Rassismus im Königshaus? Gibt es, behaupten die Sussexes. Und stellen damit die ganze Familie unter Generalverdacht. Schlimmer: Sie greifen mit heruntergeklapptem Visier die Institution an und den Monarchen, was für Elisabeth II. stets untrennbar war. Zugleich verletzen sie damit aber auch Harrys engste Angehörige, die Mountbatten-Windsors insgesamt, und fühlen sich damit auch noch im Recht.