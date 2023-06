Erstmals seit 132 Jahren steht am Dienstag ein Mitglied der königlichen Familie im Zeugenstand: Vor einem Gericht in London wirft Prinz Harry der Boulevardpresse vor, ihn illegal abgehört zu haben.

Prinz Harry, Herzog von Sussex, hat als Zeuge vor dem Londoner High Court schwere Vorwürfe gegen den Boulevard-Zeitungsverlag des Daily Mirror erhoben. Er soll sich mit illegalen Methoden Informationen über den Prinzen und seine Familie verschafft haben.

Harry sagte am Dienstag, seine Entscheidung, mit seiner Frau Meghan nach Kalifornien zu ziehen, sei „zum großen Teil vom beständigen Einbruch in die Privatsphäre, vom Erzeugen von Hass und Anpöbeleien der Boulevardpresse“ verursacht worden; dies habe eine „verheerende Wirkung auf unsere Gesundheit und mentale Verfassung“ gehabt. Außerdem seien beide zunehmend um die Sicherheit ihres ältesten Kindes Archie besorgt gewesen.

In seiner Zeugenerklärung warf Harry der Boulevardpresse zudem vor, sie habe ihn in eine bestimmte Rolle gepresst. Ihm seien Stereotype angehängt worden, denen er am Ende sogar entsprochen habe. In einer „Abwärtsspirale“ sei er zudem von der Presse ständig gelockt und herausgefordert worden, „irgendetwas Dummes“ zu tun, das dann eine gute Geschichte abgebe, die sich glänzend verkaufen lasse.

In der Zeugenbefragung durch seine eigenen Anwälte und die Anwälte des Mirror-Verlages sagte der Herzog von Sussex, er habe oft den Verdacht gehabt, dass seine Sprachnachrichten abgehört worden seien; mitunter seien neue Nachrichten nicht mehr als neu gekennzeichnet gewesen, wenn er sie bemerkte. Außerdem seien offenbar auch Nachrichten gelöscht worden. Bei der jetzt verhandelten Klage des Herzogs geht es um mehr als 200 Artikel, die zwischen 1991 und 2011 erschienen.

Harrys Klage gegen den Mirror und gegen weitere Zeitungsverlage stellt einen fundamentalen Bruch mit der Haltung des britischen Königshauses gegenüber der Presse und möglichen Falschmeldungen in den Medien dar. Seit Jahrzehnten folgt die königliche Familie dem Grundsatz „nicht erklären, sich nicht beschweren“, also Berichte über sich weder zu kommentieren, noch dagegen zu argumentieren.

Der Herzog von Sussex, der sich mit seiner Frau Meghan vor dreieinhalb Jahren aus dem Kreis der aktiven Mitglieder der Königsfamilie zurückgezogen hat, fühlt sich daran nicht länger gebunden. Wie außerordentlich sein Schritt ist, aktiv illegale Wege der Medien-Recherche anzuklagen, etwa das Abhören der Sprachnachrichten auf Telefonen, zeigt sich an den historischen Vergleichen, die in englischen Zeitungen kursieren.

Das letzte königliche Familienmitglied, das eine Zeugenaussage machte, sei der spätere König Edward VII. gewesen. Er war vor 132 Jahren noch in seiner Funktion als Thronfolger allerdings nicht als Ankläger aufgetreten, sondern vor Gericht zitiert wurden, um zur Aufklärung von Betrugsvorwürfen bei einem illegalen Glücksspiel beizutragen, an dem er teilgenommen hatte.

Vor mehr als 20 Jahren endete ein Verfahren gegen den einstigen Butler der verstorbenen Prinzessin Diana, Harrys Mutter, mit einem Abbruch. Dem Butler war Diebstahl persönlicher Gegenstände vorgeworfen worden. Königin Elisabeth II. ließ während des Verfahrens überraschend wissen, Burrell habe sie informiert, dass er einige Papiere Dianas an sich genommen habe. Daraufhin platzte der Prozess, in dem sonst möglicherweise die Forderung erhoben worden wäre, die Königin als Zeugin zu hören. Dies gilt in Großbritannien allerdings als verfassungsrechtlich unmöglich, da der Monarch sich nicht selbst den Vernehmungen „seines“ Gerichtes (His or Her Majesty’s Court) unterwerfen kann.