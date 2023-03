Aktualisiert am

Warum müssen Harry und Meghan ihre Residenz in Windsor aufgeben? Eine abfällige Bemerkung Prinz Harrys über seine Stiefmutter Camilla soll König Charles III. sehr verärgert haben.

Die Rote Linie des Vaters soll der Sohn schon am 8. Januar überschritten haben, zwei Tage vor Erscheinen der Autobiographie „Reserve“. An jenem Sonntag äußerte sich Prinz Harry im Fernsehen bei Moderator Anderson Cooper abfällig über seine Stiefmutter Camilla, die er unter anderem als Schurkin bezeichnete, die ihre Stellung und ihren Ruf auch auf seine Kosten habe aufpolieren wollen.

Das Buch selbst brachte dann wohl das Fass zum Überlaufen. Nur einen Tag später, am 11. Januar, soll der britische König Charles III. entschieden haben, dass das Herzogspaar von Sussex ihre bisherige Residenz im Vereinigten Königreich, Frogmore Cottage in Windsor, nach seiner Krönung räumen müssen. Das wurde allerdings erst diese Woche bekannt.

Unklar ist weiterhin, ob Harry und Meghan im Mai zur Krönung des Königs nach London reisen werden. Eine Einladung an die beiden soll in diesen Tagen verschickt werden. Noch vor der Krönung wird der König allerdings in Deutschland erwartet.

Charles III. werde am 29. März als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag mit. Es sei ein großes Zeichen, dass der König vor seiner Krönung nach Deutschland reise, dementsprechend habe auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen setzen wollen.