Für Schlagzeilen war Edward lange nicht gut, zu blass, zu langweilig, zu wenig ­glamourös. Nur einmal trat der Prinz in ein Fettnäpfchen: Zwei Kameraleute ­seines Unternehmens Ardent Productions rückten seinem Neffen Prinz William an seinem damaligen Studienort an der Universität von St. Andrews in Schottland 2001 zu nahe auf die Pelle. Das verstieß nicht nur gegen die Regeln, die der Palast von Medienunternehmen sonst ein­fordert, sondern verärgerte auch Williams Vater Charles, Edwards Bruder. Der jüngste Sohn von Königin Elisabeth II. gab kurz danach seinen Posten und damit auch alle Versuche auf, sich ein Leben außerhalb des Palasts aufzubauen, und stellte sich fortan ganz in den Dienst der Krone, zusammen mit seiner Frau Sophie.

Gut 20 Jahre haben die beiden weit­gehend im Verborgenen gearbeitet. Als Graf und Gräfin von Wessex übernahmen sie oft Termine und Schirmherrschaften, die sonst keiner haben wollte, weil sie zu blass, zu langweilig und zu wenig glamourös waren. Kaum einer beachtete das Ehepaar in der zweiten Reihe. In der Familie aber wurde ihre Stellung immer wichtiger, gerade weil sie keine negativen Schlag­zeilen machten, so wie die Geschwister Edwards mit ihren gescheiterten Ehen, mit Kontakten ins kriminelle Milieu (Prinz Andrew) oder peinlichen Offen­barungen in Form von Fernsehinterviews und Autobiographien (Prinz Harry und Meghan).

Edward zeigt stille Zuverlässigkeit

Sophie von Wessex soll zuletzt eine der engsten Vertrauten der Königin gewesen sein. Neben Prinzessin Anne verbrachte sie besonders viel Zeit mit der Monarchin, nachdem ihr Mann sich im August 2017 offiziell in den Ruhestand auf Schloss Windsor verabschiedet hatte. Auch König Charles III., der gut 15 Jahre älter ist als sein 59 Jahre alter Bruder, weiß die stille Zuverlässigkeit und den Fleiß von Edward und Sophie zu schätzen. Darum auch ernannte er sie nach dem Tod der Mutter zum Herzog und zur Herzogin von Edinburgh – den Titel trug Prinz Philip jahrzehntelang. Auf den Herzogstitel haben die beiden über Gebühr warten müssen. Sophie, 58 Jahre alt, stammt selbst aus bürger­lichen Verhältnissen, ihr Vater war Reifenhändler, ihre Mutter Sekretärin. Edward und Sophie Helen Rhys-Jones sind seit 1999 verheiratet und haben zwei Kinder: die 19 Jahre alte Lady Louise Mountbatten-Windsor und ihren 15 Jahre alten Bruder James, nunmehr Graf von Wessex.

Als bisherige Gräfin von Wessex stand Sophie in der Adelshierarchie unter der Herzogin von Sussex, sie musste des­wegen vor Prinz Harrys Frau Meghan einen Knicks machen, was sie angeblich ärgerte, auch weil die gebürtige Amerikanerin dem Königshaus in so kurzer Zeit so großen Schaden zugefügt hat.

Der neue Herzog von Edinburgh hat über die Jahre eine ganze Reihe Aufgaben von seinem Vater übernommen, darunter auch den von Prinz Philip im Jahr 1956 gegründeten The Duke of Edinburgh’s (DofE) Award, ein internationales Jugendprogramm, das junge Menschen zu mehr Eigenverantwortung bringen soll, indem sie sich zum Beispiel in Schulen, Heimen oder Jugendgruppen sozial engagieren und ehrenamtlich einsetzen. Das Programm steht unter dem Motto „Du kannst mehr, als du glaubst!“ und geht auf Kurt Hahn zurück, den ehemaligen Schulleiter von Philip auf Schloss Salem und später im schottischen Gordonstoun.

Das war auch der Grund für Edwards Reise nach Berlin, wo er am Montag zusammen mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und ihrer Berliner Kollegin Katharina Günther-Wünsch (CDU) zuerst eine Schule im Stadtteil Wedding besuchte. Danach zeichnete er Schülerinnen und Schüler in der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel mit DofE-Awards aus. An diesem Dienstag will Edward in Potsdam noch das Haus des jüdischen Arztes und damaligen Präsidenten der Berliner ­Ärztekammer Alfred Alexander in Groß Glienicke besuchen. Er war 1936 mit ­seiner Familie vor den Nationalsozialisten nach England geflohen.