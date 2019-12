Priester Alexander Kuchta : Ganz schön unorthodox

Zuerst wollte Alexander Kuchta Informatik studieren. Aber dann hat er sich doch für die Theologie entschieden und ist Priester der Weißrussischen Orthodoxen Kirche geworden, der er ein massives Kommunikationsproblem bescheinigt. Kuchta arbeitet daran, es zu lösen.

Der Sechsundzwanzigjährige ist stellvertretender Leiter der Missionsabteilung seiner Kirche – und ein Youtube-Star. In seinem Videoblog „Väterchen antwortet“ (Batjuschka otvetit) hinterfragt er mit Witz und Ernst aktuelle Themen rund um Glauben, Kirche und Leben. Zehntausende klicken die Clips des jungen Mannes an, der immer in schwarzer Soutane mit einem großen Metallkreuz auftritt und für so etwas wie eine orthodoxe Befreiungstheologie eintritt.