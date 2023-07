Suche nach Raubtier : Löwen sind Ländersache: Brandenburg erlaubt die Haltung, Berlin nicht

Die Suche nach dem Raubtier bei Berlin hat Fragen zur Haltung von Wildtieren in Deutschland aufgerufen. In Brandenburg sind 23 Löwen angemeldet, einer davon in privater Haltung. Diese ist Ländersache – und in Brandenburg erlaubt.