2,8 Promille : Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Fahrer nach Chaostrip in Stuttgart

Er rauschte an Stationen vorbei: In Stuttgart hat die Polizei einen betrunkenen S-Bahn-Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Bild: dpa

An manchen Stationen ließ er die Türen geschlossen, an anderen fuhr er gleich ganz vorbei: In Stuttgart hat die Bundespolizei einen S-Bahn-Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Zuvor hatte er per Durchsage erklärt, was er von seinem Job und Arbeitgeber hält.