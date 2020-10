Feiernde flohen in den Wald : Polizei beendet Party von mehr als 100 jungen Leuten in Trier

Aktualisiert am

Polizei beendet Party von mehr als 100 jungen Leuten in Trier

Die Polizei in Trier beendete in der Nacht zu Samstag eine Party mit mehr als 100 Teilnehmern (Symbolbild). Bild: dpa

Sie hielten sich nicht an die Corona-Regeln und feierten mit mehr als 100 Leuten: Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag eine Party mit möglicherweise kommerziellem Charakter in Trier beendet.