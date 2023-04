Arved Fuchs war überrascht. Besser gesagt: Er war erschüttert. Fuchs war gerade mit seinem Schiff rund um die Insel Spitzbergen unterwegs gewesen und hatte gesehen, wie weit sich das Eis im hohen Norden bereits zurückgezogen hatte. „Das macht mich, der ich seit 30 Jahren hier oben bin, sprachlos“, sagte er der F.A.Z. Und: „Wenn ich mir selbst die pessimistischsten Prognosen des letzten Klimaberichts anschaue – die tatsächlichen Gegebenheiten sehen schlimmer aus.“ Das war vor mehr als 15 Jahren, im ­September 2007.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Arved Fuchs hat lange mit extremen Abenteuern Aufsehen erregt. Nach der Ausbildung bei der Handelsmarine und einem Studium der Schiffsbetriebstechnik startete er 1977 zu seiner ersten Expedition, mit traditionellen indianischen Kanus in der kanadischen Provinz Québec. Er lernte bei den Inuit, in eisiger Kälte zu überleben, durchquerte die Insel Borneo, umrundete im Faltboot im Winter Kap Hoorn. 1989 gelang es ihm als Erstem, in einem Jahr auf Ski den Nord- und den Südpol zu erreichen. Den antarktischen Kontinent durchquerte er dabei mit dem Südtiroler Reinhold Messner, mehr als 2500 Kilometer in 92 Tagen.

Fahrt durch die Nordwestpassage

Spätestens 1988 mit dem Kauf der Dagmar Aaen, eines 1931 gebauten Fischkutters, den Fuchs zum Expeditionsschiff umbaute, verlagerten sich seine Aktivitäten endgültig in die Weltgegenden, die ihm besonders am Herzen liegen: die Polarregionen. Seither macht er unermüdlich auf die dramatischen Veränderungen aufmerksam, die er dort registriert. 2002 schaffte er mit der Dagmar Aaen im vierten Anlauf die Durchfahrt der Nordost­passage, des nördlichen Seewegs zwischen Europa und Asien entlang der sibirischen Küste nach Alaska – das schrumpfende Eis hatte sie befahrbar gemacht.

Mit der Fahrt durch die Nordwestpassage vollendete er zwei Jahre später die Umrundung des Nordpols und erkannte wieder, dass die Folgen der Erderwärmung in vollem Gange waren: Permafrostboden taute, Küsten erodierten, ganze Siedlungen verschwanden im Meer.

Mehr zum Thema 1/

Inzwischen hat im Leben von Arved Fuchs, der mit seiner Frau in Bad Bramstedt zu Hause ist (als zweitbekanntester Bad Bramstedter nach Karl Lagerfeld), der Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels die ­Extremsport-Abenteuer früherer Zeiten längst abgelöst. Er dokumentiert als Zeitzeuge und Chronist den Zustand von Meeren und Küstenlandschaften, sammelt Daten für die Forschung, zeigt in Büchern wie „Das Eis schmilzt“ (2020), wie ihm die Reisen in vermeintlich unberührte Naturlandschaften die lebensbedrohlichen Folgen der Klimaerwärmung vor Augen führten, und wie ihnen begegnet werden könnte. Diese Aufgaben beschäftigen Fuchs weiter, auch nach dem 70. Geburtstag, den er an diesem Mittwoch feiert. „Wir haben alles“, sagt er immer wieder, „nur keine Zeit“.