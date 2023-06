Mein erster Schultag ist jetzt vier Wochen her. Ich war sehr aufgeregt. In der Woche vorher hatte ich meinen Stundenplan bekommen, und ich wusste, in der zweiten Stunde, also ab 8.35 Uhr, bin ich in einer ersten Klasse, danach habe ich eine Doppelstunde in der dritten Jahrgangsstufe. Die Frau, die die Erstklässler vorher betreut hatte, hatte mir am Telefon gesagt: Am Tag nach dem Wochenende erzählen sie immer, was sie so erlebt haben, malen dazu ein Bild und schreiben zwei Sätze. Als ich in der Schule angekommen bin, hat mich die Direktorin in Empfang genommen, mich zum Klassenzimmer gebracht und vorgestellt und dann irgendwann Tschüss gesagt. Dann saß ich da mit 26 Erstklässlern und habe ehrlich gesagt schon gedacht: Bin ich eigentlich bekloppt? Was tue ich hier?

Mein früheres Berufsleben

Ich habe Anfang der 2000er-Jahre Germanistik studiert und danach ein Volontariat in einem international tätigen Unternehmen gemacht. Dort war ich insgesamt 18 Jahre in unterschiedlichen Jobs in der Kommunikation beschäftigt, was ich lange toll fand. Mit Beginn der Pandemie war das aber relativ plötzlich vorbei. Wir waren nur noch im Home­office. Die Branche, in der ich arbeitete, war sehr stark von den Einschränkungen betroffen, Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe und die ich mochte, wurden eingestellt, für keine neue Idee war mehr Geld da.