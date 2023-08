Mehrere Verletzte : Ein Toter nach schweren Unwettern über Süddeutschland

In Bayern und Baden-Württemberg haben Unwetter in der Nacht zum Freitag für schwere Schäden gesorgt. Im Zollernalbkreis wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, am Bodensee musste ein Campingplatz mit 900 Menschen geräumt werden.