Gynäkologin Sheila de Liz : „Ich hatte das Gefühl, meine Tochter macht mit mir Schluss“

Was müssen Jugendliche in der Pubertät wissen, und wie redet man mit den eigenen Kindern über Pickel und Sex? Die bekannte Frauenärztin Sheila de Liz klärt auf – im Gespräch mit ihrer 17-jährigen Tochter.

„Ich empfinde es als Tragödie, dass man Mädels immer noch so erzieht: Fass dich unten nicht an, das ist bäh.“ Gynäkologin Sheila de Liz (links) mit Tochter Frida beim F.A.S.-Fotoshooting in Berlin. Bild: Jens Gyarmaty

Frau Doktor de Liz, Sie waren als Jugendliche depressiv und fanden Ihre Brüste zu klein. Was hätte Ihnen geholfen?

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

De Liz: Wenn jemand mal gesagt hätte: Das, was du erlebst, ist vollkommen normal. Auch dieses Gefühl, nur du bist traurig, alle Menschen um dich herum sind glücklich, beruht auf einem chemischen Vorgang in unserem Gehirn. Als Teenies glauben wir typischerweise, allein zu sein in unserem Leid. Und mit den Brüsten hätte es mir geholfen, wenn jemand gesagt hätte: Du, das bleibt nicht so. Es ändert sich alles im Leben.