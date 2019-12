Pilgerreisen durch Israel : Jesus lässt viel mit sich machen

Pilger mit Handtüchern: In Yardenit lassen sich Gläubige taufen – obwohl Jesus vermutlich weiter südlich am Jordan getauft wurde. Bild: Imago

Als die Grabeskirche am frühen Abend schließt, setzt sich Jesus auf die Stufen neben den Eingang. Er trägt Riemchensandalen, eine weiße Kutte, die Haare schulterlang und einen Bart. Sein Englisch ist breit wie das eines Amerikaners. Im Mittleren Westen des anderen von Gott auserwählten Landes, der Vereinigten Staaten von Amerika, ist er geboren, aufgewachsen, hat studiert – und irgendwann gemerkt, dass er mehr tun muss für seinen Glauben als nur zu beten und einmal die Woche in die Kirche zu gehen.

Der Mann hat beschlossen so zu leben, wie Jesus lebte, zumindest wie es in der Bibel überliefert ist. Dafür kam er vor einigen Jahren in das andere von Gott auserwählte Land – Israel. Alles, was er nun braucht, hat er dabei: einen dünnen Schlafsack in einer grünen Hülle, in den er schlüpft, wenn er müde wird. Bis die Sonne wieder über der Altstadt von Jerusalem aufgeht.