Patriarchat im Adel : Baronesse sucht Baron

Aktualisiert am

Solch ein Problem tritt bei journalistischen Recherchen selten auf. Vor dem Gebäude, in dem bereits ein Gesprächspartner wartet, muss schnell noch eine Frage geklärt werden, die sich auf der Fahrt dorthin gestellt hat: Wie eigentlich spricht man einen Menschen an, der einem in der bislang ausschließlich schriftlich geführten Konversation als Freiherr untergekommen ist? Ist es korrekt, „Herr Freiherr von“ zu sagen? Klingt komisch. Lässt man das „Herr“ einfach weg? Oder war da nicht ein Unterschied zwischen schriftlicher und gesprochener Sprache? Nicht gleich das erste Suchergebnis gibt Aufschluss, aber dann bestätigt sich die Vermutung: Bei der persönlichen Begegnung wird der Freiherr zum Baron.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Diese Anekdote steht exemplarisch für die Feststellung: Gut ein Jahrhundert nach Abschaffung des Adels weiß das Bürgertum so gut wie nichts mehr über die Spielregeln, die ihm früher auferlegt waren.