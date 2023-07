Welche Gerichte in der Business Class des Fluges Nummer 20 der amerikanischen Gesellschaft United Airlines auf der Karte standen, bleibt offen. Dass sie mindestens einem Fluggast nicht schmeckten, steht dagegen fest. Die Maschine musste am Sonntag etwa zwei Stunden nach dem Start im texanischen Houston auf dem Weg nach Amsterdam einen Zwischenstopp in Chicago (Illinois) einlegen, weil ein Passagier wegen der Menüwahl die Nerven verlor. Wie die Fluggesellschaft später mitteilte, wurde der angeblich angetrunkene Fluggast am O’Hare International Airport der Windy City von Polizeibeamten erwartet. Die Piloten hatten dem Tower zuvor einen „widerspenstigen Passagier“ gemeldet. Die Beamten eskortierten den Unbekannten aus der Maschine, bevor Flug Nummer 20 zum zweiten Mal abhob und Amsterdam mit etwa drei Stunden Verspätung erreichte.

Laut dem Branchenverband International Air Transport Association (IATA) hat die Zahl von Zwischenfällen an Bord in den vergangenen Jahren zugenommen. Für das Jahr 2021 zählte die Organisation eine Auffälligkeit wie Beleidigung, Rauchen, Trunkenheit oder die Weigerung, den Gurt anzulegen, bei etwa 850 Flügen. Im vergangenen Jahr registrierte IATA eine Auseinandersetzung zwischen Passagieren und Flugbegleitern bei knapp 600 Flügen. Handgreiflichkeiten schnellten noch weiter in die Höhe. In den Jahren 2021 bis 2022 beobachtete der Branchenverband einen Anstieg um mehr als 60 Prozent. Bei einem von rund 17.000 Flügen, meldete IATA vor einigen Wochen, kommt es an Bord zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Ob auch der in Chicago abgeführte Passagier handgreiflich wurde, gab United Airlines bislang nicht bekannt. Auch ob er für die Kosten der Zwischenlandung, nach Schätzungen mindestens 40.000 Dollar, aufkommen muss, blieb ungeklärt.

Der Unbekannte soll aber nicht der Einzige sein, der sich in den vergangenen Monaten über die Qualität des Essens bei United beschwerte. Wie die Website Liveandletsfly.com beobachtete, fand die Fluggesellschaft nach der Corona-Pandemie im Unterschied zu Delta Air Lines und American Airlines lange nicht zu den gewohnten Menüs zurück. Anstelle von mehreren Gängen mussten sich auch Passagiere in der Business Class oft mit sogenannten Single Trays und abgepackten Speisen zufriedengeben – bei einem Preis für ein Ticket über den Atlantik von bis zu 6700 Dollar.