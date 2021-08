Aktualisiert am

Spanien als Vorbild : Paris führt in Innenstadt Tempolimit 30 ein

In Paris kann es für Raser künftig teuer werden. Von Montag an gilt auf fast allen Straßen der französischen Hauptstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Bei Überschreitung drohen Geldbußen von mindestens 90 Euro.

Stau auf der Avenue Champs-Élysées: Ab Montag gilt in der französischen Hauptstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Bild: dpa

Wer mit dem Auto nach Paris fährt, muss künftig das Tacho fest im Blick behalten. Von Montag an darf auf fast allen Straßen der französischen Hauptstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung drohen schon bei geringen Überschreitungen Geldbußen von mindestens 90 Euro.

Die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, nannte Spanien als Vorbild für die innerstädtische Verkehrsberuhigung. Sie verspricht sich von Tempo 30 weniger Lärm und eine bessere Luftqualität. 59 Prozent der Pariser hätten einer Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Umfrage zugestimmt, begründete die Stadtverwaltung den Schritt. 25 Prozent weniger

Unfälle, zwei Mal weniger Lärm und mehr Raum insbesondere für Radfahrer lauten die Argumente für den Einschnitt. Auf 60 Prozent der Straßen gelte ohnehin schon Tempo 30, hieß es.

Dem Autoverkehr in der Metropole hat sie schon seit längerem den Kampf angesagt. Sie hat das Radwegenetz ausgebaut und das rechte Seine-Ufer für den Autoverkehr gesperrt. All dies fügt sich in einen 2018 vorgelegten Plan, der der Metropole ein Durchatmen mit mehr Stadtgrün, 1000 Kilometern Radwegen und neuen Straßenbahnlinien versprach.

Die Champs-Elysées bleiben aber vorerst von der Tempo 30-Regelung ausgenommen.

Pionier mit dem stadtweiten Tempolimit ist Paris auch in Frankreich nicht: Die Großstädte Lille und Grenoble senkten vorher bereits das Tempo.