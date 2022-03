Paralympische Spiele : „Seit meiner Kindheit werde ich für dumm gehalten“

Bevor Zhang Huiwen 2016 zu den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro fuhr, verbrachte sie eineinhalb Jahre lang fernab der Familie in einem Trainingszentrum für Goalball, eine Sportart für Menschen mit Sehbehinderung. Nach einem Jahr wurde die Hälfte der Spielerinnen nach Hause geschickt. Trainiert wurde jeden Tag, auch am Neujahrstag, dem wichtigsten chinesischen Feiertag. Eine Heimfahrt zur Familie war in der gesamten Zeit nicht erlaubt. Zhang, eine 30 Jahre alte Medizinerin, findet das richtig. Schließlich ging es um viel. Ihr Team gewann Silber in Rio.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Hartes Training, Verzicht und ein rigoroser Auswahlprozess dürften Gründe sein, warum China in diesen Tagen auch bei den Winter-Paralympics im eigenen Land mit zehn Goldmedaillen das Länderranking anführt. Und das, obwohl China im Wintersport bisher ein Niemand war. Bei allen vorherigen Winter-Paralympics zusammen holte es nur eine einzige Medaille: Gold im Curling vor vier Jahren.