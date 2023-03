Seit Mittwochnachmittag liegt Papst Franziskus „für einige geplante Untersuchungen“ in der Gemelli-Klinik in Rom. Laut Medienberichten sind alle Termine des Heiligen Vaters für Donnerstag und Freitag abgesagt.

Papst Franziskus trifft am 29. März 2023 Kinder am Ende seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan. Bild: dpa

Papst Franziskus liegt im Krankenhaus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche befinde sich seit Mittwochnachmittag in der Gemelli-Klinik in Rom „für einige geplante Untersuchungen“, teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, mit. Weitere Details, etwa wie lange der 86-Jährige in der Klinik bleiben und welche Kontrollen oder Behandlungen genau geplant sind, wurden nicht offiziell bekanntgegeben.

Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete auf ihrer Homepage am Abend unter Verweis auf Quellen in der Universitätsklinik, dass der Papst wegen Herzproblemen mit dem Krankenwagen eingeliefert worden sei. Die Nachrichtenagentur Adnkronos schrieb von Atembeschwerden.

Der Vatikan habe alle Termine des Heiligen Vaters für Donnerstag und Freitag abgesagt. Auch die Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ meldete, dass die Audienzen für die beiden Tagen gestrichen wurden.

Am Mittwochmorgen hatte der Pontifex auf dem Petersplatz noch seine allwöchentliche Generalaudienz vor Tausenden Gläubigen abgehalten. Danach sei eigentlich ein TV-Interview geplant gewesen. Franziskus aber habe dieses absagen müssen und sei stattdessen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in den Berichten weiter.

Diese Darstellung widerspricht der offiziellen Mitteilung aus dem Vatikan, wonach die Kontrollen „geplant“ gewesen seien. Darüber hinaus werten es Beobachter in Rom grundsätzlich als ungewöhnlich, so kurz vor dem Palmsonntag und der Karwoche vor Ostern angeblich umfangreiche Untersuchungen eingeplant zu haben.

Im Gemelli-Krankenhaus war der Argentinier im Juli 2021 am Darm operiert worden. Damals verbrachte er elf Tage in der Klinik. Jüngst deutete er in einem Interview an, abermals Probleme am Darm zu haben. Seit mehr als einem Jahr hat er zudem ein schweres Knieleiden, das ihn meist in einen Rollstuhl zwingt. Eine Knie-OP lehnte Franziskus bislang ab – wie im Vatikan zu hören war, hatte er die Narkose während des Eingriffs am Darm nicht gut vertragen.