Papst warnt vor Pornographie : „Der Teufel kommt von dort“

Rom: Papst Franziskus bei einem Gebet mit Christen im Kolosseum in Rom Bild: dpa

Papst Franziskus hat sich bei seiner Audienz für Seminaristen und junge Priester viel Zeit genommen. Das Gespräch in der großen Au­dienzhalle im Vatikan oszillierte zwischen Alltag und Theologie. Auf be­sondere Weise kamen diese beiden Bereiche beim Thema Pornographie zusammen.

Die ist heute bekanntermaßen so alltäglich verfügbar, dass der Konsument darüber Gott aus den Au­gen verlieren könnte. Beziehungsweise dessen Gegenspieler: Satan. Die Pornographie sei „ein Laster“, warnte der Papst, „das so viele Menschen ha­ben, so viele Laien, aber auch Priester und Nonnen“.

Damit meine er nicht nur kriminelle Pornographie, etwa die Darstellung von Kindesmissbrauch, sondern auch die „einigermaßen ,normale‘ Pornographie“. „Der Teufel kommt von dort“, warnte Franziskus den geistlichen Nachwuchs und fuhr fort: „Das reine Herz, welches jeden Tag Jesus empfängt, kann diese pornographischen Informationen nicht empfangen.“

Weil das Herz dadurch ge­schwächt werde, rief der Papst seine Zuhörer zum digitalen Exorzismus auf: Sie sollten pornographische Inhalte von ihren Computern und Mobiltelefonen löschen. Ob und wie der Vollzug der Teufelsaustreibung an den kleinen und größeren Bildschirmen überprüft werde, teilte der Papst nicht mit.