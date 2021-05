Panikrocker wird 75 : „Udo Lindenberg ist wie eine Kunstfigur“

Hallo Herr Lindenberg …

Martin Benninghoff Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.





Oliver Georgi Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online.



Hallo, ich häng hier an der Bar, könnt Ihr mich hören? Einer von Euch kommt aus Oberursel, oder? Oberurrsel (rollt das R), da war ich früher mal, als Schwiegersohn in spe, bei Ulla Meinecke zu Hause.

Da sehen Sie mal, was in Oberursel alles passiert!

Ja ja, da war ich am Start bei Ulla, Mitte 1970. Hundert Jahre her.

Wollen wir das Thema gleich am Anfang abhaken und dann nie wieder darüber reden? Sie werden am 17. Mai 75 – was bedeutet das für Sie?