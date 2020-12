Ottfried Fischer im Interview : „Der Mensch wird sich alles Mögliche vornehmen – und nichts davon halten“

Aktualisiert am

Herr Fischer, Ihr Wohnort Passau ist Corona-Hotspot...

Österreicher würden sagen: Wir sind auf dem Stockerl.

Wie geht die Stadt mit dem Virus um?

Vor allem Restaurants und Kaffeehäuser haben es schwer. Denen hat man ein halbes Jahr lang eingeredet, dass sie teure Hygienekonzepte entwickeln sollen, und jetzt, wo man die braucht, müssen sie zumachen. Das ist genauso unlogisch wie das, was ich von Schulkindern höre. Die achten im Klassenzimmer auf Abstand, Lüften, alles Drum und Dran – und danach schickt man sie in der vollbesetzten Straßenbahn heim. Was soll das?