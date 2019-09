Ottfried Fischer im Interview : „Heimat ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss“

Herr Fischer, was macht Ihre Gesundheit?

Ich kann nicht zu sehr herausposaunen, wie toll es mir geht, sonst kommt die Krankenkasse und streicht mir den Pflegesatz. Ich bin jedenfalls so weit, dass ich an Krücken von hier bis zum Dom gehen kann und zurück: ein paar hundert Meter. Über eine kleine Schwelle, die früher unüberwindlich war, geh’ ich jetzt drüber wie ein Einser. Es waren einige Umstände, die mich in Passau in gewissem Maße gesunden ließen. Dazu gehört auch meine Lebensgefährtin Simone, die meine Pflege übernommen hat.