So entstanden zum Teil riesige Höfe mit Hunderten Garagen. Sie dienten einerseits dem Schutz des eigenen Autos, auf das man mitunter zwölf und mehr Jahre wartete und das ein Leben lang halten sollte. Zugleich war die Mangelwirtschaft ein Katalysator für die Entwicklung vieler Garagenhöfe zu gesellschaftlichen Biotopen. Hier wurden Autos nicht nur untergestellt, sondern gepflegt, getunt und repariert. Einen Termin in einer Autowerkstatt oder gar Ersatzteile zu bekommen glich in der DDR einem Sechser im Lotto (wobei es in der Lotterie damals höchstens Fünfer gab und ab und an sogar einen Trabant zu gewinnen). Die Menschen bauten ihre Garagenhöfe gemeinsam und halfen sich bei der Instandhaltung. Das alles schweißte zusammen. Kurbelwellen wurden gegen Winterreifen, Zylinderkopfdichtungen gegen Exportbier oder Steaks getauscht, die nach der Arbeit gern auch gemeinsam auf den Grill gelegt wurden.