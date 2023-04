Mamaw Ingeborg rutscht ein letztes Mal auf dem Stuhl zurecht, dann geht es los. „Halloo, wir sind jetzt mal wieder am Tic Tac“, sagt sie in die Kamera. Sie dreht mit einer Freundin ihren neuen Post für die Videoplattform Tiktok, das soziale Netzwerk der Generation Z. „Mamaw“ ist in den USA ein Kosename für Großmütter. Denn Inge ist 86 Jahre alt. Nach dem Krieg ist sie frisch vermählt mit einem US-Soldaten von Deutschland in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Auf dem Account @mygermangrandma teilt sie ihre Lebensgeschichte.

Die Idee dazu hatte vor gut einem Jahr ihre Enkeltochter Kristyn. Sie wollte die Erinnerungen ihrer Großmutter für die Familie konservieren – für eine Zeit, in der Inge einmal nicht mehr da sein würde. Damit, dass sich neben den eigenen Verwandten jemand für die Videos interessieren könnte, habe sie nicht gerechnet, sagt die 27-Jährige. Für das Medium entschied sie sich lediglich der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber. Sie habe es als zu umfangreich empfunden, das ganze Leben ihrer Oma aufzuschreiben.

Doch bereits Mamaw Ingeborgs Vorstellungs-Post auf Tiktok ging viral. Knapp 60.000 Menschen folgen ihr nun auf Tiktok. Einzelne Videos wurden millionenfach geklickt. Über die Kommentarfunktion erreichen „Inge“, wie sie sich ihren Zuschauern vorstellt, Grüße aus allen Teilen Deutschlands. „Es ist unglaublich“, sagt die 86-Jährige im Gespräch über ihre unverhoffte Berühmtheit. „Und das in meinem Alter!“ Mit knapp drei Millionen Aufrufen das bislang erfolgreichste Video: Inge und ihre ebenfalls deutsche Freundin Erla wünschen zum neuen Jahr Gesundheit, Fröhlichkeit, Zufriedenheit. Und singen mit Blick auf den nahenden Frühling „Alle Vöglein sind schon da“.

„Original diese Lieder hat meine Oma mir als Kind auch vorgesungen“ und „Das Erste nach dem Feierngehen, was ich sehe, liebs“, kommentieren junge Nutzer der Plattform Inges Videos. Vor allem Deutsche und Amerikaner mit deutschen Vorfahren sammeln sich unter den Posts. Inge erinnert sie offenbar an ihre eigenen Großmütter. Die meisten von ihnen leben nicht mehr. „I miss my Oma very much and these videos are bringing me comfort“, lautet ein weiterer Kommentar.

„Wir haben uns eben verliebt“

Ersatzomi sein ist also so etwas wie Ingeborgs Erfolgsrezept. Und von einer eigentlich unmöglichen Liebe erzählen. Als junge Frau heiratete sie einen Soldaten der US Air Force und ging nach dem Ende seiner Stationierung in Deutschland mit ihm in die USA. Etwa 20.000 deutsche Kriegsbräute wanderten alleine bis 1949 mit US-Soldaten in die Vereinigten Staaten aus. Verbindungen mit den vormals verfeindeten Besatzern wurden in der Heimat meist missbilligt. Auch Familienmitglieder von Inge hielten wenig von ihrer Verlobung. „Aber mir war das egal“, sagt Inge. „Wir haben uns eben verliebt.“ Und das, ohne sich überhaupt richtig miteinander verständigen zu können.