Olivia Colman im Interview : „Ich hasse es, ein Star zu sein“

Aktualisiert am

Frau Colman, lassen Sie uns mit einer Frage beginnen, die nur am Rande mit Ihrem neuen Film „Frau im Dunkeln“ zu tun hat. Stimmt es, dass Ihnen Ihre Kollegin Dakota Johnson nach der Premiere in New York eigenhändig Ihr erstes Tattoo verpasst hat?

Das ist absolut korrekt. Aber nur ein ganz kleines. Ich hatte schon länger den Gedanken, dass ich eine kleine Tätowierung ganz lustig finden würde. Und wenn ich mir schon eine machen lasse, warum dann nicht von einer Freundin? Dakota und ich hatten darüber bereits während der Dreharbeiten in Griechenland gesprochen, doch da hatte man ihr das Stick-and-Poke-Set bei der Einreise abgenommen. Aber beim Filmfestival in New York führte auf der Party nach unserer Premiere kein Weg mehr daran vorbei.

Die Kameradschaft im Ensemble war ja in diesem Fall ohnehin eine ganz besondere, wie man hört.

Es waren auch einfach sehr besondere Dreharbeiten, die wir da miteinander geteilt haben. Wir drehten im Spätsommer und beginnenden Herbst 2020 auf einer griechischen Insel. Abends saßen wir oft gemeinsam am Strand. Das war eine Art idyllisches Paradies, und uns war allen sehr bewusst, dass wir da etwas erlebten, was sich sehr unterschied von den Erfahrungen, die der Rest der Welt damals machte. Wir schätzen uns unglaublich glücklich und erachteten das als nicht selbstverständlich.

Alle Schauspielerinnen und Schauspieler waren mitsamt der Regisseurin Maggie Gyllenhaal und deren Team die gesamte Drehzeit über auf der Insel?

So ist es. Und wir folgten sehr strengen Regeln und Vorsichtsmaßnahmen. Zu Beginn waren wir erst einmal alle in Quarantäne – und danach kamen bis zum Ende des Drehs auch keine Leute mehr auf die Insel oder davon runter. Wes­wegen auch alle Inselbewohner wie etwa der Besitzer unseres Hotels als Statisten am Film mitwirkten. Die Stimmung war dadurch wirklich sehr familiär und ­fröhlich.

Wie wichtig sind eine solche Leichtigkeit und gute Laune eigentlich, wenn man an einer emotional und psychologisch durchaus schweren Geschichte arbeitet?

Es ist meiner Meinung nach jedenfalls kein Zufall, dass gerade bei besonders ernsten Geschichten die Stimmung am Set oft ausgelassen ist. Und ausgerechnet die Arbeit an Komödien kann ausgesprochen ernst sein. Wenn ich den ganzen Tag vor der Kamera geheult habe, empfinde ich es jedenfalls meist als sehr kathartisch, im Feierabend dann richtig albern sein zu können.

Die Regisseurin von „Frau im Dunkeln“ ist die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, die hier ihren ersten eigenen Film gedreht hat. Macht es für Sie in der Arbeit einen Unterschied, wenn da plötzlich jemand hinter der Kamera sitzt, der eigentlich aus Ihrem Job kommt?

Zunächst einmal muss ich natürlich sagen, dass Maggie für mich der wichtigste Grund war, bei diesem Film zuzu­sagen. Ich war schon lange ein großer Fan von ihr – und sofort Feuer und Flamme, als ich ihr Drehbuch las. Und ich würde schon sagen, dass ihre Erfahrungen als Schauspielerin großen Einfluss darauf hatten, wie sie als Regisseurin gearbeitet hat. Sie verlangte nie etwas von uns, was sie selbst vor der Kamera nicht tun würde. Das macht einen großen Unterschied. Und sie wusste ganz genau, was zu tun ist, damit wir uns sicher und aufgehoben fühlen, was absolut entscheidend ist. Allerdings verdanken sich viele ihrer Qualitäten als Regisseurin ganz spezifisch ihrer Persönlichkeit und ihren Erfahrungen. Es gibt auch genug Schauspielerinnen und Schauspieler, die irgendwann Regie führen und das dann wirklich nicht auf dem Kasten haben.

Sich sicher fühlen – ist das für Sie eine Bedingung, um gute Arbeit abzuliefern?

Jeder fühlt sich doch gerne sicher, oder? Und um aus mir herauskommen zu können, muss ich schon das Gefühl haben, dass ich den Menschen um mich herum vertrauen kann. Wenn das der Fall ist, darf gerne auch ein Gefühl von Unsicherheit mit ins Spiel kommen. Im Sinne von: Risiken eingehen, Neues ausprobieren und Grenzen ausloten.