Oldtimer-Sammlung bedroht : In Moskau ausgebremst

Wenn Oleg Dolin die Motoren seiner Schätze anlässt, braucht es etwas Zeit, bis sie auf Betriebstemperatur sind. Sie ­stottern und knattern, ehe sie röhren. Ist es aber so weit und steuert der 40 Jahre alte Moskauer seine Automobile, die viele Jahrzehnte älter sind als er selbst, schnittig durch den Innenhof, der bald nicht mehr seiner sein soll, beginnt ein Fest aus geschwungenen Linien, Chrom und Holzarmaturen. Ein deutsch-sowjetischer Gruß aus der Vergangenheit, nostalgisch und wunderschön.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Oleg Dolin hat sieben Oldtimer, darunter fünf aus Deutschland, in einem Garagenbau im nordwestlichen Zentrum Moskaus untergebracht, hinter Türen aus Holz und Stahl. Das flache Gebäude, an einer Eisenbahnlinie gelegen, ist auch schon mehr als sechs Jahrzehnte alt und damit nach Maßstäben der russischen Hauptstadt in die Jahre gekommen. Moskau wächst und wandelt sich sommers wie winters, im Boom wie in der Krise; ein Heer von Gastarbeitern, Armeniern, Ta­dschiken, Usbeken, reißt unaufhörlich Altes nieder, baut Neues auf. Gleich hier in der Nachbarschaft entstehen neue Hochglanzwohntürme für die Elite.