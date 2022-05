Doppelgänger-Agentur : Wer sieht aus wie Olaf Scholz?

Schwarzer kritisiert Selenskyj : „Bedaure, dass er nicht aufhört zu provozieren“

Eine Reise von Kanzler Olaf Scholz am 9. Mai wäre eine „Provokation ohne Gleichen“, findet Schwarzer. Aus der Ukraine wünscht sie sich „nuanciertere Töne“. Zudem verteidigt sie auch den Offenen Brief in der Emma.